Donante compra más de 500 boletos de cine para estudiantes de academia

La Academia Sta. Teresa (STA, por sus siglas en inglés) recibió recientemente un regalo sorpresa, cuando un donante anónimo le compró a los 594 de sus estudiantes un boleto para el cine.

El 25 de enero alrededor de las 9:30 a.m, el personal docente y los estudiantes de la escuela católica para niñas en Kansas City, Missouri llegaron a AMC Theaters de Ward Parkway para ver la película “Hidden Figures”, una película sobre mujeres africano americanas que trabajaron para NASA durante la carrera al espacio de Estados Unidos. La película ganó el premio Screen Actors Guild por Excelente Actuación de reparto el domingo 29 de enero y está nominada para un Oscar para mejor película.

“Creo que fue una película extraordinaria que demostró empoderamiento de la mujer y especialmente los estereotipos de los africano americanos, especialmente de las mujeres africano americanas en ese tiempo”, dijo la estudiante Gabby Wimes.

Fue realmente bueno ver lo inteligente que eran y lo sorprendido que estaban todos los hombres blancos de que ella (uno de los personajes de la película) podía hacer lo mismo que ellos y hasta más”, agregó Wimes.

De acuerdo con Paula Holmquist, directora asociada de desarrollo de STA, el donante anónimo se sintió inspirado por la película para acercarse a la academia.

“Tuvimos un donante anónimo muy generoso quien vio la película con su esposa y dijo, “Quiero que cada una de sus niñas vean esto”, dijo Holmquist.

Casi todos los estudiantes de STA la vieron, llenando 8 de las 14 salas esa mañana, de acuerdo con Holmquist. Después de la película, los estudiantes se tomaron el resto del día.

“Después de ver esa película, me hace pensar que mi opinión sí importa y lo que digo es importante”, dijo la estudiante Gabby Ayala. “Simplemente no puedes subestimar a una mujer, es todo lo que puedo decir”.

Donor buys more than 500 movie tickets for STA students

Story and photos by Nicholas Peterson

St. Teresa’s Academy (STA) received a surprise gift recently, when an anonymous donor bought all 594 of its students a ticket to the movies.

Around 9:30 a.m. on Jan. 25, faculty members and students from the all-girls Catholic school in Kansas City, Mo., arrived at the Ward Parkway AMC Theaters for a screening of “Hidden Figures,” a film about African American women who worked for NASA during the U.S. space race. The film won the Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture on Sunday (Jan. 29) and is up for an Oscar for Best Picture.

“I think it was a great movie that just showed women empowerment and especially for the stereotypes for African Americans, especially African American females, at that time,” STA senior Gabby Wimes said.

“It was really cool just to see how smart they were and how surprised all the white males were that she (one of the film’s characters) could do just what they could and even more,” Wimes added.

According to Paula Holmquist, STA associate development director, the anonymous donor was inspired by the film to reach out to the academy.

“We had a very generous, anonymous, donor who saw the picture with his wife and said: ‘I want every one of your girls to see this,’ ” Holmquist said.

Almost every STA student saw it, filling up eight of 14 theaters that morning, according to Holmquist. After the movie, the students got the rest of the day off.

“After seeing that movie, it just kind of makes me think that my opinion does matter and what I say is important,” STA senior Gabby Ayala said. “You just can’t underestimate a woman, that’s all I can say.”