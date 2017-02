El Momento Empresarial (Business Time)

Share

Presentado por HEDC (Presented by HEDC)

Establezca su Negocio para un Exitoso 2017

Traducido Maria Mendoza

Bien. Mal. Más o menos. Dependiendo a quién le pregunte, será cómo la gente recuerda el 2016 recibirá diferentes respuestas. Para quienes iniciaron o expandieron un negocio en el 2016, en una cosa si estamos de acuerdo: usted contribuyó hacia la construcción de nuestra economía.

Según Small Business Administration (SBA por sus siglas en inglés), los 28 millones de pequeñas empresas en América proveen el 54% de todas las ventas en Estados Unidos y proveen el 55% de trabajos. Como empresario, estas son algunas formas de cómo construir esta tendencia en el 2017.

1. Fíjese Metas – Como individuos, nos ponemos resoluciones cada año (ejercitarnos 5 veces por semana, ahorrar $20 de cada cheque). Haga lo mismo, para su negocio. CONSEJO: Fijar objetivos concretos en lugar de genéricos (contratar 2 empleados y aumentar las ventas en un 5%, en lugar de «hacer crecer mi negocio»).

2. Mantenga las formas de su negocio actualizada – Uno de los errores más comunes que hacen los dueños de pequeños negocios, y los más fáciles de evitar – es no renovar las licencias y formularios comerciales. Consulte con las ciudades en donde usted hace negocio para ver cuando se vence su licencia.

¡Salud por el Éxito del 2017!

________________________________________________________________________________________________

Setting your business up for a successful 2017

By Michael Carmona

Good. Bad. A little in-between. Depending on who you ask, how people look back on 2016 is received with different responses. For those who started or grew a business in 2016, one thing should be agreed upon: you made your way towards building our economy.

According to the Small Business Administration (SBA), the 28 million small businesses in America account for 54% of all U.S sales, and provide 55% of all jobs. As a small business owner, here are ways to build on this trend in 2017.

1. Set goals – As individuals, we set resolutions each new year (work out 5 times a week, save $20 from each paycheck). For your business, do the same. TIP: Set concrete goals rather than generic ones (hire 2 employees and increase sales by 5%, in place of “growing my business”).

2. Keep business forms up-to-date – One of the most common mistakes small business owners make – and the easiest to avoid – is not renewing business forms and licenses. Check with the cities you do business in to see when yours are due.

Cheers to success in 2017!

