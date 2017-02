Enfermedad cardíaca sigue siendo una de las muertes principales

Share

Febrero es el Mes del Corazón Americano, un mes dedicado a crear conciencia sobre las enfermedades cardíacas, las cuales, según la Clínica Mayo, son un grupo de enfermedades que afectan el corazón. Un ejemplo común son las arterias obstruidas que conducen a un ataque al corazón.

“La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte para hombres y mujeres”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Cerca de la mitad de los estadounidenses (47%) cumplen con al menos uno de los tres factores de riesgo principales en enfermedades del corazón: presión arterial alta, colesterol alto y tabaquismo”.

Julie Llamas-Rickman es una sobreviviente local de la enfermedad cardíaca que experimentó un ataque cardíaco silencioso, uno que ella no sabía que tenía, en 2010.

“En ambos lados de la familia, tenemos enfermedades del corazón”, mencionó por teléfono.

Después de enterarse de un ataque al corazón, su vida comenzó a cambiar.

“Decidí en ese momento que iba a hacer lo que me dijeran para poder ver a mi hijo crecer”, explicó Llamas-Rickman.

“Tuve suerte, sólo tuve un daño mínimo en mi corazón. A través de la dieta y el ejercicio, he cambiado mi vida. “

Hoy, Llamas-Rickman dice que pone atención en su ingesta de sodio, carne roja y azúcar, así como la dieta de su hijo, dado su riesgo genético de enfermedad cardíaca.

Estadísticas de la Asociación Americana del Corazón sobre las mujeres y las enfermedades del corazón estiman que aproximadamente cada minuto una mujer muere por alguna enfermedad cardíaca y que 1 de cada 3 mujeres mueren de esta enfermedad cada año en comparación con 1 de cada 31 que mueren de cáncer de mama.

Para generar conciencia sobre estas cifras, este viernes, 3 de febrero, se llevará a cabo el Día Rojo Nacional, un día para vestir de rojo para apoyar la investigación, la conciencia y la prevención de las enfermedades del corazón.

“Yo animaría a todos a tener una conversación de salud con su médico de cabecera”, indicó Llamas-Rickman. “Empieza a hablar de la salud de tu corazón y tus números”.

Heart disease still a top killer

By Nicholas Peterson

February is American Heart Month, a month dedicated to building awareness around heart disease, which, according to the Mayo Clinic is a cluster of diseases affecting the heart. Clogged arteries leading to a heart attack are one common example.

“Heart disease is the leading cause of death for men and women,” according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

“About half of all Americans (47%) have at least one of the three key risk factors for heart disease: high blood pressure, high cholesterol, and smoking.”

Julie Llamas-Rickman is a local heart disease survivor who experienced a silent heart attack, one she didn’t know she had, in 2010.

“On both sides of the family, we have heart disease,” she said via phone.

After learning of heart attack, her life began to change.

“I decided at that point that I was going to do whatever they told me so that I could watch my son grow up,” Llamas-Rickman explained.

“I was lucky, I had minimal damage to my heart. Through diet and exercise, I’ve changed my life.”

Today, Llamas-Rickman says she watches her intake of sodium, red meat, and sugar as well as her son’s diet, given his genetic risk for heart disease.

American Heart Association statistics on women and heart disease estimate that approximately every minute a woman dies from heart disease and that 1 in 3 women die from the disease each year compared to 1 in 31 from breast cancer.

To raise awareness about these figures, this Friday, Feb. 3, is National Wear Red Day, a day to don red attire in support of heart disease research, awareness, and prevention.

“I would encourage everyone to have a heart healthy conversation with their primary doctor,” Llamas-Rickman said. “Just start talking about their heart health and their numbers.”