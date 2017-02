La importancia de la tolerancia, ‘Un Padre No Tan Padre’

Benny Ibarra, Jacqueline Bracamontes y Héctor Bonilla protagonizan ‘Un Padre No tan Padre’, una película que transmite una serie de mensajes que incluyen tolerancia, respeto y cambio. La historia gira en torno a Servando, un señor de la tercera edad que es forzado a vivir con su hijo Fran por circunstancias del destino.

En entrevista, Benny Ibarra nos habla un poco de la historia, de su personaje y de los mensajes que se intentan transmitir en la película.

Dos Mundos: ¿Cómo fue que se dio tu participación en el proyecto?

Benny Ibarra: Fue una casualidad. Nuestro director estaba trabajando en el guión y en algún momento estaba escuchando una lista de Spotify y apareció una de mis canciones (Cielo) y se le hizo una buena idea que yo interpretara a Fran, el productor dijo yo conozco a Benny, me mandaron el guión, me encantó y bueno la verdad es que todo fue una gran sincronía del destino y la verdad es que estoy muy agradecido con esta oportunidad de protagonizar por primera vez en cine al lado de Héctor Bonilla esta película, en San Miguel de Allende y ahora que está creciendo el proyecto pues es un orgullo que esté gustando tanto.

DM: ¿Qué significa para ti darle vida a Fran?, ¿qué pasa cuando leíste el guión?

BI: Sin duda hay conexión con el personaje, es un cuate de 45 años, yo tengo 46. Fran tiene un hijo de 17 años, que era la edad que tenía mi hija María en ese entonces, Fran tiene un hijo que quiere estudiar arte fuera de México que es precisamente lo que hace mi hija en Boston y además Fran estaba viviendo en San Miguel de Allende, Guanajuato, que sin duda es otra gran coincidencia pues es mi ciudad favorita, la ciudad donde yo crecí. Una ciudad en la que me enamoré de mi mujer, esas similitudes están y bueno hay varias cosas aunque también no hay mucho parecido en la relación de Fran con su padre. Yo tuve la fortuna de mantener una relación muy cercana con mi padre, tengo buena relación con mi familia cercana. Es una película que me tiene muy entusiasmado, en México ha sobrepasado las expectativas y nos tiene contentos y esperemos que nos vaya así en Estados Unidos.

DM: ¿Cuál es el mensaje principal que pretende dar la película?

BI: La tolerancia, la aceptación, el respeto, el honrar a nuestros viejos. El darnos cuenta que el mundo ya cambió que estamos en otro momento. Es una película, que tiene otro mensaje, el de decir Hola, somos México, somos latinos, y este es el tipo de cine que estamos haciendo y podemos compartir con el mundo. Sentimos que es una peli inteligente y esperemos que la familia mexicana y latinoamericana gocen de una película bien hecha, hecha con amor y ojalá sea un éxito por acá.

DM: ¿Por qué la gente tiene que verla?

BI: Porque los va a comprometer a reconectar con la gente con quien es importante reconectar. Va a haber mucha gente que va a marcar un número que no ha marcado en muchos años y va a reconectar con la gente.

DM: ¿Estuviste involucrado en el desarrollo musical de la película?

BI: Sí, compuse el tema principal que es una canción que se canta en la historia y luego estuve involucrado en componer la banda sonora y es algo que me tiene muy orgulloso y me la pasé increíble. Componer para cine es muy diferente, es muy divertido, es lo que lleva nuestra historia y para mí fue un agasajo poder hacerlo.

DM: Manda un mensaje a la gente de KC:

BI: A toda la banda de Kansas City y sus alrededores, ya sea aquí en el planeta Tierra, Marte o Venus. Hay una película que se llama Un padre no tan padre en donde comparto créditos con Jackie Bracamontes, con Héctor Bonilla y les va a llenar el corazón.