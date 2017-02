Paul McCartney quiere recuperar canciones de The Beatles

Share

Paul McCartney ha emprendido una batalla legal para recuperar lo que le pertenece: las canciones que compuso con John Lennon para The Beatles entre 1962 y 1971, motivo por el cual ha demandado a Sony.

Según Radiofórmula, el británico impuso la demanda para que le regresen los derechos de autor de 267 temas de la banda, los cuales fueron comprados por Michael Jackson en 1985 para después ser vendidos por sus herederos a Sony tras su muerte. En aquel entonces Jackson pagó $4.7 millones de dólares por la colección, sin embargo es desde el 2008 que Paul McCartney ha tratado de recuperar las canciones. Temas como “All You Need is Love”, “I Want to Hold Your Hand”, “Twist and Shout”, “Love Me Do”, “A Hard Day’s Night” y muchas más son las a partir del 2018 estarán libres para que el ex Beatle pueda obtener de vuelta sus derechos