En la escuela con Jesús – Religion

By Padre Óscar Garavito

Que alegría llegar cada semana a ustedes con la BENDICIÓN DE DIOS, es algo que no puede faltar en nuestras vidas y a Él le damos gracias por este primer mes que nos permitió vivir y le entregamos este nuevo mes e iniciamos con la Presentación del Señor – Virgen de la Candelaria, Cristo estaba exento de la ley, como el Hijo de Dios. Sin embargo quería darnos ejemplo de humildad, obediencia y devoción al renovar públicamente la propia oblación al Padre.

Tenemos el texto Bíblico de San Lucas 2,22-40, cuando María y José llevan a Jesús a Jerusalén para su PRESENTACIÓN y también la Purificación de María, los invito a leer el texto en sus Biblias, no olvidemos como dice San Jerónimo “Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo” por eso quiero que profundicen en el texto.

En esta fiesta se recuerdan algunos misterios en cuyo centro están Jesús y María:

1. El primer misterio: la purificación de María. Sabemos que Cristo fue concebido sin mancha de pecado y que su Madre permanecía Virgen. Por eso, a ella evidentemente no le correspondía esta disposición de la ley Judía. Sin embargo, a los ojos del mundo, le obligaba el mandato. Y entonces, con toda humildad, como María es obediente en todo al Dios de su pueblo, se somete a esta ceremonia tradicional y hace la ofrenda de los pobres: dos palomas.

2. Presentación de Jesús. María intuye un gran misterio en esta ceremonia. Sabe que, si todo primogénito es propiedad de Dios, este hijo suyo lo es más que ninguno. Siente que este hijo no será “suyo”, que será infinitamente más grande que ella. Y aquí podríamos preguntarnos: ¿en qué medida nos consideramos a nosotros mismos y a nuestros hijos regalos de Dios, personas que pertenecen a Dios, que son de Dios? ¿Y hasta qué punto actuamos y tratamos también a los demás como propiedad de Dios?. FELICITO A TODAS LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA QUE TRAEN A SUS HIJOS AL TEMPLO Y LOS PRESENTAN AL DIOS VIVO Y VERDADERO.

El nacimiento del Mesías no sólo es alegría y gozo. Es también anuncio de lucha y muerte contra el enemigo de Dios, contra la debilidad y la resistencia del hombre. Y, finalmente el anuncio de la cruz, que, es humanamente un gran fracaso, pero en realidad se convertirá en la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado, el diablo y la muerte.

Continuando con la Exhortación Apostólica AMORIS LAETITIA “La alegría del amor” del papa Francisco esta vez sobre EL AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO. Felicito a la familia VAZQUEZ CARRASCO por tener la celebración de los 40 años de vida matrimonial y ver claro en nuestros días lo que nos dice el papa Francisco, la fecundidad en el AMOR, en la foto vemos a los esposos, a los hijos, a los nietos, yernos y nuera. Hay que decir VIVA LA VIDA en el amor y en la gracia de Dios.

Les invito a PEREGRINAR a TIERRA SANTA, ROMA Y MEDJUGORE, saliendo de Chicago del 4 de mayo al 18 de mayo 2017, el costo es de $ 3.633. USD en ocupación doble o triple Incluye: Boletos de avión, alojamiento, desayunos y cenas, traslados, seguro de viaje, entradas a todos los lugares mencionados en el itinerario, impuestos y propinas, VISITANDO: Tel Aviv, Nazaret, Monte Tabor, Monte de las Bienaventuranzas, Jerusalén, Monte de los Olivos, Monte Sion, Betania, Mar Muerto, Río Jordán, Cana, Roma, San Giovanni Rotondo y Medjugorje además audiencia general de los miércoles con el papa Francisco. Favor comunicarse con Ludys Velásquez 9137481836.

NO OLVIDEN EL PROGRAMA DE RADIO POR INTERNET: www.levantatecatolico.org de lunes a jueves de 6:00am a 7:00am CON EL PADRE ÓSCAR GARAVITO. Y pueden escucharlo por tune in radio/levantatecatolico. Escúchenlo!!!

UNIDOS POR EL VALOR DE LA FAMILIA, LA VIDA Y LA PAZ EN EL MUNDO, CONSTRUYENDO PUENTES DE FRATERNIDAD. BENDICIONES PARA TODOS.

