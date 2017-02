Estudio muestra que el estrés y las enfermedades del corazón están relacionadas

Share

Un estudio recientemente publicado por la revista médica The Lancet confirmó lo que muchos estudios han demostrado: Existe un vínculo entre el estrés y las enfermedades del corazón.

Específicamente, el estudio mostró que el estrés puede causar problemas emocionales y físicos, incluyendo presión arterial alta y dolores en el pecho.

El estudio realizado por el Hospital General de Massachusetts en Boston, examinó a 293 adultos. Los sujetos se sometieron a estudios PET y tomografías computarizadas que se centraron en el análisis de la actividad cerebral, la actividad de la médula ósea, la actividad del bazo y la inflamación en las arterias del corazón. La investigación se llevó a cabo durante cinco años, con la determinación de los investigadores sobre que existe un vínculo entre la amígdala y la enfermedad cardiovascular.

“El estrés puede activar la amígdala, lo que conduce a la producción de células extra-inmunes por la médula ósea – que a su vez, puede afectar las arterias causando inflamación, lo que podría conducir a un evento de enfermedad cardiovascular, como un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular”. De acuerdo a la cita de CNN del estudio.

Profesionales de la salud han destacado la necesidad de que las personas controlen su estrés y eviten sentimientos de ira, ansiedad y hostilidad porque causan que la frecuencia cardíaca aumente y pueda causar ataques cardíacos. Para controlar el estrés y prevenir las enfermedades del corazón, los profesionales de la salud recomiendan ejercitarse al menos 30 minutos al día, meditando y encontrando otras formas de relajarse.

Study shows stress and heart disease are linked

By Chara

A recent study published by the medical journal The Lancet confirmed what many studies have shown: There’s a link between stress and heart disease.

Specifically, the study showed that stress can cause emotional and physical problems, including high blood pressure and chest pains.

Performed by the Massachusetts General Hospital in Boston, the study examined 293 adults. The subjects underwent PET and CT scans that focused on studying brain activity, bone marrow activity, spleen activity and inflammation in the heart arteries. The research took place over five years, with the researchers determining that there was a link between the amygdala and cardiovascular disease.

“Stress may activate the amygdala, leading to extra-immune cell production by the bone marrow – which, in turn, may impact the arteries, causing inflammation, which could lead to a cardiovascular disease event, such as a heart attack or stroke,” CNN’s website quoted the study as saying.

Healthcare professionals have stressed the need for people to control their stress and avoid feelings of anger, anxiety and hostility because they cause a person’s heart rate to increase and can cause heart attacks. To manage stress and prevent heart disease, healthcare professionals recommend exercising at least 30 minutes a day, meditating and finding other ways to relax.