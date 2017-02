Siete claves para el éxito

Share

By Ismael Cala (@CALACNN)

El poeta Carlos Cortez aseguraba que “se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso”. En mis propias palabras, no dejes de buscar nuevos horizontes, no te frenes ante el aparente fracaso y aprende de cada ensayo. Se trata de un estilo de vida fundamental en el camino hacia el éxito profesional y personal.

En ocasiones pensamos que nuestro poder reside en el estatus económico, la fama o en los likes de una imagen que subimos a las redes sociales. Sin embargo, el verdadero poder para manejar nuestra vida está en la grandeza del ser humano, la búsqueda de la abundancia y en la voluntad de estar al servicio de los demás.

Considero que estas son siete claves importantes para convertirnos en personas exitosas:

1.El éxito no es un don divino, sino que conlleva dedicación y la regla de las tres P: pasión, paciencia y perseverancia. Da lo mejor de ti, la actitud es tan importante como las habilidades.

2.Sonríe a la vida, sé positivo. Recuerda la ley de la atracción: si nos centramos en pensamientos positivos, así será el tipo de energía que atraeremos.

3.Convierte las actividades de ocio o pasatiempo en aficiones de desarrollo personal. Por ejemplo, en los múltiples viajes que realizo cada semana, dedico buena parte del tiempo a leer para ampliar mis conocimientos.

4.No temas al fracaso. El famoso jugador de baloncesto Michael Jordan explica: “He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito”. Es imposible no tomar malas decisiones en algún momento. Sin embargo, lo fundamental es no dejar de luchar por nuestros sueños.

5.No dependas de la suerte. El destino es el resultado de nuestras decisiones. No hay atajos en la vida. Los logros y los éxitos son consecuencia del trabajo constante y enfocado.

6.Sé una persona agradecida. Según Buda: “Somos lo que pensamos, todo lo que somos se levanta con nuestros pensamientos. Con ellos, creamos el mundo”. Expresa a los demás tu gratitud.

7.Recuerda que todo comienza con la felicidad interior. Aprende a gestionar las emociones y a automotivarte.

Y, sobre todo, descubre el mundo. Sal de tu zona de confort y ponte a prueba.

