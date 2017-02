Cómo cambiar el enfoque de la crianza de los hijos: Cómo criar hijos empáticos

Share

Los adultos esperamos que nuestros hijos desarrollen empatía – la capacidad de entender los sentimientos de otra persona – junto con bondad, compasión y ayuda. Pero esos rasgos son a menudo difíciles de enseñar, ya que son rasgos internos que se desarrollan a partir de nuestras experiencias y personalidad.

Sin embargo, como padres, hay algunas maneras en que podemos ajustar nuestro enfoque de crianza para criar a niños empáticos. Incluyen lo siguiente:

* Converse acerca de los sentimientos: Los niños primero necesitan aprender a discutir los tipos de emociones antes de que puedan reconocer cómo se sienten los demás. Discuta los sentimientos más allá de triste, loco y feliz, como la frustración y la decepción. Etiquete los sentimientos al hablar, como diciendo: “Parecías decepcionado cuando tenías que limpiar tus juguetes”.

* Ser modelos a seguir: Los niños observan y buscan en los adultos los comportamientos apropiados. Se darán cuenta si eres grosero con una camarera o cómo respondes a la rabia del camino. Haga de la empatía algo natural. Por ejemplo, intente decir, “Tal vez él está teniendo un mal día” cuando un automóvil le interrumpe en el tráfico.

* Ofrecer elogios genuinos y gracias: Ayude a su hijo a identificar los cumplidos genuinos. En lugar de simplemente decir, “Buen trabajo”, los cumplidos deben apuntar a detalles específicos. En lugar de ofrecer un rápido “gracias”, practique la creación de agradecimiento significativo. Por ejemplo, diga: “Gracias por leer un libro conmigo. Me gusta pasar tiempo contigo.”

* Disculparse: Nadie es perfecto, ni siquiera los padres. Cuando usted se enoje en la tienda, deje que su hijo sepa que estaba enojado, que el grito no fue necesario y que lo sientes.

* Involucrarse: Sus hijos notarán cuando usted ayude a otros y haga cosas agradables. Podían ofrecerse voluntariamente por unas pocas horas, leer un libro a su hermano, colorear una imagen para sus abuelos o ayudar a poner la mesa de la cocina.

________________________________________________________________________________________________

Changing your parenting focus: How to raise empathetic kids

Commentary by Carey Juez-Perez, Licensed Clinical Social Worker

We adults hope our children will develop empathy – the ability to understand another person’s feelings – along with kindness, compassion and helpfulness. But those traits are often difficult to teach, as they’re internal traits that develop from our experiences and personality.

However, as parents, there are a few ways we can adjust our parenting focus to raise empathetic kids. They include the following:

*Discussing feelings: Children first need to learn discuss types of emotions before they can recognize how others feel. Discuss feelings beyond sad, mad and happy, such as frustration and disappointment. Label feelings when talking, such as by saying, “You seemed disappointed when you had to clean up your toys.”

*Being role models: Children are observant and look to adults to learn appropriate behaviors. They’ll notice if you’re rude to a waitress or how you respond to road rage. Model empathy. For example, try saying, “Maybe he’s having a bad day” when a car cuts you off in traffic.

*Offering genuine compliments and thank-you’s: Help your child identify genuine compliments. Rather than simply saying, “Good job,” compliments should point to specific details. Rather than offering a quick “thank you,” practice creating meaningful thank-you’s. For example, say: “Thank you for reading a book with me. I like spending time with you.”

*Apologizing: No one is perfect, not even parents. When you get angry at the store or yell at your spouse, let your child know you were angry, that the yelling wasn’t O.K. and you’re sorry. It’s O.K. for your children to see you upset if they see the positive resolution.

*Getting involved: Your children will notice when you help others and do nice things. So encourage them to do the same. They could volunteer for a few hours, read a book to their sibling, color a picture for their grandparents or help set the kitchen table.