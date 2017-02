Es lo que es: Una prohibición basada en la religión

Share

tweet

“No es una prohibición basada en religión”, afirmó el presidente Trump y sus asesores más cercanos. Pero todos sabemos que la prohibición de viaje que Trump promulgó como orden ejecutiva el 27 de enero, es la misma prohibición musulmana que tanto apoyó durante su campaña presidencial.

La prohibición se aplica a siete naciones musulmanas: Siria, Irak, Irán, Libia, Sudán, Somalia y Yemen. Y va más allá de una simple estrategia política para la seguridad nacional. Esta prohibición marca el comienzo de una nueva era para Estados Unidos, una era en la que este país fuerte y joven que ha luchado por los derechos humanos durante décadas ya no es el mismo.

Además, esta prohibición representa un cambio en la forma en que los Estados Unidos luchan contra el terrorismo. Durante años, el gobierno de Estados Unidos ha trabajado para construir relaciones para combatir el terrorismo en el extranjero. Pero con la prohibición, los aliados estadounidenses ya no entienden lo que Estados Unidos está haciendo – y como resultado, ya no saben si Estados Unidos segue siendo un aliado o no.

Además, Trump ha puesta en gran riesgo la imagen de este país. Es posible que esto resulte en grandes dificultades para los líderes extranjeros para trabajar con Trump debido a la presión que sus ciudadanos podrían poner en el gobierno de Trump.

La prohibición ha causado otros problemas. Durante el pasado fin de semana (27-29 de enero), varios viajeros fueron detenidos por agentes de seguridad nacional porque eran musulmanes que viajaban desde una de las siete naciones. Irónicamente, algunos de los detenidos eran residentes legales estadounidenses permanentes que habían trabajado en el extranjero para traducir a oficiales militares estadounidenses.

Sí, lo has leído correctamente. Estados Unidos detuvo a personas que habían arriesgado sus vidas por la seguridad de este país. De hecho, muchos de ellas tenían sus tarjetas verdes.

“¿Por qué sólo fueron incluidos los siete países mencionados?”, Se preguntaría. Me gustaría saber la respuesta a eso yo mismo. ¿Por qué no se incluyeron las naciones musulmanas en las que el Presidente hace negocios? La Organización Trump tiene intereses comerciales en Arabia Saudita, Líbano, Turquía, Egipto e Indonesia.

________________________________________________________________________________________________

Call it what it is: A ban based on religion

Commentary by Dermidio Juez-Perez

“It is not a ban based on religion,” President Trump and his closest advisers claimed. But we all know that the travel ban that Trump enacted as an executive order on Jan. 27 is the same Muslim ban he so strongly supported during his presidential campaign.

The ban applies to seven Muslin nations: Syria, Iraq, Iran, Libya, Sudan, Somalia and Yemen. And it goes beyond a simple political strategy for national security. This ban marks the beginning of a new era for the United States – an era in which this strong, young country that has fought for human rights for decades is no longer the same.

In addition, this ban represents a change in the way the United States fights terrorism. For years, the U.S. government has worked to build relationships to fight terrorism abroad. But with the ban, American allies no longer understand what America is doing – and as a result, they no longer know if America will continue being an ally.

Additionally, Trump has placed America’s image as a country at great risk. Potentially, it’ll become difficult for foreign leaders to work with Trump because of the pressure their nationals might put on the Trump administration.

The ban has caused other problems. Over this past weekend (Jan. 27-29), multiple travelers were detained by homeland security officers because they were Muslims traveling from one of the seven nations. Ironically, some of the detainees were legal U.S. permanent residents who had worked abroad to translate for American military officials.

Yes, you read that correctly. The United States was detaining people who had risked their lives for the safety of this country. They were, in fact, green card-holders.

“Why were only the aforementioned seven countries named?” you might ask. I’d like to know the answer to that myself. Why weren’t the Muslim counties in which the president does business included? The Trump Organization has business interests in Saudi Arabia, Lebanon, Turkey, Egypt and Indonesia.