Share

tweet

Tom Cruise encabeza una espectacular y nueva versión cinematográfica de la leyenda que ha fascinado a todo el mundo desde los albores de la civilización: The Mummy.

A pesar de estar enterrada en una cripta en lo más profundo del desierto, una antigua reina (Sofia Boutella, Kingsman: Servicio secreto y Star Trek Beyond) cuyo destino le fue arrebatado injustamente, se despierta en la época actual y demuestra una maldad que ha crecido hasta límites insospechados con el paso de miles de años. Desde las inmensas arenas de Medio Oriente hasta unos desconocidos laberintos bajo el Londres actual, The Mummy ofrece una nueva y sorprendente versión de un mundo de dioses y monstruos.

Para completar el reparto, se unen a Tom Cruise intérpretes de la talla de Annabelle Wallis (el próximo estreno Knights of the Round Table: King Arthur, la serie “Peaky Blinders”), Jake Johnson (Jurassic World) y Courtney B. Vance (la serie “American Crime Story: The People Versus O.J. Simpson”)

La pelicula ya la puedes disfrutar a partir de el 09 de junio en todos los cines a niver nacional.