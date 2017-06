Edith González vence al Cáncer

Share

tweet

Parecía que sería una batalla durísima, pero desde el primer momento Edith González se mostró valiente e hizo frente a la enfermedad con la mejor de las actitudes. El tiempo ha pasado y la actriz no sólo ha dado una gran lección de vida, sino que tiene una buena nueva que compartir. Edith posó junto a su esposo, Lorenzo Lazo, para la revista Hola y asi celebrar la buena noticia: se encuentra en remisión.

“Tengo el papel que dice ‘remisión’ y eso significa que mi cuerpo está respondiendo al tratamiento”, “Yo no estoy luchando, estoy viviendo. No soy una guerrera, soy una amante de la vida”, compartió la actriz con una gran sonrisa.