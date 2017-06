A father’s involvement is important in a child’s life

Share

Commentary by Carey Juez-Perez, Licensed Clinical Social Worker

A father plays a major role in a child’s life.

Starting at birth, a baby develops a strong connection with its father. The sound of his voice and warm touch provide a sense of comfort and trust. This attachment continues throughout childhood, and it affects the child’s future friendships and intimate relationships in adulthood. For example, a father who’s involved, provides comfort and shows affection fosters a sense of love. In adulthood, the child will seek relationships that were similar to those experienced during childhood.

Children also model their behavior on their parents’ actions. For instance, children will imitate a father’s kindness and affection to others, just as they might imitate aggression or repeat disrespectful words. Thus, a father is a key player in molding a child’s values and character.

Moreover, a father’s involvement predicts future outcomes. Studies suggest that a father’s involvement reduces the risk of behavioral problems, delinquency, mental health concerns and economic hardship. They further suggest that a father’s involvement increases the chances of graduating from high school, career success, developing high self-esteem and displaying positive characteristics such as empathy (for more information, visit www.cfuf.org).

In addition, fathers benefit from spending quality time with their children. They show lower stress levels while developing an irreplaceable bond and an increase in self-confidence.

From birth to adulthood, the father-child relationship greatly affects social and emotional development. So if you’re a father, spend some extra time playing a board game to your children, reading a book to them or helping them with their homework. Such simple acts are affecting your child in major ways.

_________________________________________________________________________________

La participación de un padre es importante en la vida de un niño

Un padre juega un papel muy importante en la vida de un niño.

A partir del nacimiento, un bebé desarrolla una fuerte conexión con su padre. El sonido de su voz y el tacto cálido proporcionan una sensación de comodidad y confianza. Este apego continúa durante toda la infancia y afecta las amistades futuras del niño y sus relaciones íntimas en la edad adulta. Por ejemplo, cuando un padre está involucrado, proporciona comodidad y demuestra afecto que fomenta un sentido del amor, en la edad adulta, el niño buscará relaciones que fueron similares a las experimentadas durante la infancia.

Los niños también modelan su comportamiento en las acciones de sus padres. Por ejemplo, los niños imitarán la bondad y el afecto de un padre hacia otros, tal como podrían imitar la agresión o repetir palabras irrespetuosas. Así, un padre es un jugador clave en moldear los valores y el carácter de un niño.

Además, la participación de un padre predice los resultados futuros. Los estudios sugieren que la participación de un padre reduce el riesgo de problemas de conducta, delincuencia, problemas de salud mental y dificultades económicas. Además sugieren que la participación de un padre aumenta las posibilidades de graduarse de la escuela secundaria, el éxito profesional, el desarrollo de una autoestima alta y mostrar características positivas como la empatía (para obtener más información, visite www.cfuf.org).

Además, los padres se benefician de pasar tiempo de calidad con sus hijos. Muestran niveles más bajos de estrés mientras desarrollan un vínculo insustituible y un aumento en la confianza en sí mismos.

Desde el nacimiento hasta la edad adulta, la relación padre-hijo afecta el desarrollo social y emocional. Así que si eres padre, dedica más tiempo jugando a un juego de mesa con tus hijos, lee un libro o ayuda con su tarea. Tales actos están afectando a su hijo de maneras importantes.