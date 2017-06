Earthquake shakes Guatemala, southern Mexico

Share

By Chara

On Wednesday (June 14), a 6.9-magnitude earthquake shook Guatemala and southern Mexico, damaging houses, highways and businesses in the region.

According to the U.S. Geological Survey, the epicenter was located at the base of the Tajamulco volcano, the highest volcano in Central America. The earthquake left one person dead (from a heart attack) and 14 injured.

Guatemala’s Disaster Center issued an orange alert. Julio Sanchez, Disaster Center spokesperson, stated the earthquake was felt nationwide.

Guatemalan President Jimmy Morales used Twitter to ask people to remain calm. “There has been a strong earthquake in our … (country). Please be calm and stay on alert … (for) possible aftershocks,” Morales tweeted.

In Chiapas, Mexico, state Gov. Manuel Velasco tweeted there was some damage and some people were injured.

Terremoto sacude a Guatemala y al sur de México

El miércoles 14 de junio, un terremoto de magnitud 6.9 sacudió a Guatemala y al sur de México, dañando casas, carreteras y negocios en la región.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el epicentro se localizaba en la base del volcán Tajamulco, el volcán más alto de América Central. El terremoto dejó una persona muerta (de un ataque cardíaco) y 14 heridos.

El Centro de Desastres de Guatemala emitió una alerta naranja. Julio Sánchez, portavoz del Centro de Desastres, declaró que el terremoto se sintió en todo el país.

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, usó Twitter para pedirle a la gente que permanezca en calma. “Ha habido un fuerte terremoto en nuestro … país. Por favor, manténgase en calma y alerta … a posibles réplicas, twitteó Morales.

En Chiapas, México, el gobernador estatal Manuel Velasco twitteó que hubo algunos daños y algunas personas resultaron heridas.