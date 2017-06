Share

Después de cuatro exitosas temporadas y una quinta en camino, se ha revelado que la historia de El Señor de los Cielos llegará al cine.

Rafael Amaya reveló que ya se prepara una cinta de la famosa serie. El actor confesó que le han ofrecido diversas oportunidades en cine, sin embargo, está enfocado en el proyecto que llevará la telenovela a la pantalla grande. “Me he dado a la tarea de decirle que no a muchas películas para guardarme a ésta, están en preparativos, están en pláticas, tomando Telemundo decisiones y yo sólo me dejo llevar”, reveló Amaya.

La quinta temporada de El Señor de los Cielos se estrenó el 20 de junio a través de Telemundo y ya se anunció la sexta temporada por la cuenta oficial de Instagram de la cadena de televisión.