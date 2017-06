Kobach making Kansas gubernatorial bid

Share

By Melissa Arroyo

On June 8, Kansas Secretary of State Kris Kobach announced he would run for state governor in 2018.

Accompanied by his wife and five daughters, Kobach announced his campaign to succeed Gov. Sam Brownback at the Thompson Barn in Lenexa, where he outlined “three problems” he promised to focus on if elected: corruption, taxation and illegal immigration.

Notorious for his hardline stance on immigration and authoring the controversial House Bill 1070 in Arizona, Kobach claimed in his speech that the state has made no effort to stop illegal immigration.

“In fact, Kansas is the sanctuary state of the Midwest,” he said. “We are the only state in the five-state area that has done nothing to discourage illegal immigration. That’s going to change if I’m governor.”

According to Kobach, deterring illegal immigration will prevent terrorism and crime, and will help the Kansas economy. His solutions include ending sanctuary cities and counties, denying welfare to undocumented immigrants and discontinuing the in-state tuition program for undocumented college students.

Kobach is well-known for his efforts to deter and investigate voter fraud in a longtime investigation that has produced minimal results, but has drawn criticism for paving the way for voter suppression. He’s also drawn criticism for his involvement in creating House Bill 1070 in Arizona. Critics of the anti-immigrant bill claim that it encouraged racial profiling among law enforcement.

Critics have voiced their concerns about Kobach’s gubernatorial bid, stating that he’s running on a platform of hate and is marginalizing a segment of the population to rally support.

“When (Kobach’s) not using the state airplane to travel to political functions, he’s working with white supremacist hate groups to intimidate minorities and immigrants,” state Sen. Anthony Hensley said. “That is why I have called him the most racist politician in America.”

Kobach hace candidatura gubernativa de Kansas

El 8 de junio, el secretario de Estado de Kansas, Kris Kobach, anunció que se postulará a gobernador estatal en el 2018.

Acompañado por su esposa y sus cinco hijas, Kobach anunció su campaña para suceder al gobernador Sam Brownback en el granero de Thompson en Lenexa, donde describió “tres problemas” en los que prometió centrarse si es elegido: corrupción, impuestos e inmigración ilegal.

Controversial por su posición en inmigración y autor del HB 1070 en Arizona, Kobach afirmó en su discurso que el estado no ha hecho ningún esfuerzo para detener la inmigración ilegal.

“Kansas es el estado santuario del Medio Oeste”, dijo. “Somos el único estado en el área de cinco estados que no ha hecho nada para desalentar la inmigración ilegal. Eso va a cambiar si soy gobernador.”

Según Kobach, disuadir la inmigración ilegal evitará el terrorismo y el crimen, y ayudará a la economía de Kansas. Sus soluciones incluyen el fin de las ciudades y condados santuarios, negar servicios humanos a los inmigrantes indocumentados y descontinuar el programa de colegiatura estatal para estudiantes universitarios indocumentados.

Kobach es bien conocido por sus esfuerzos para disuadir e investigar el fraude electoral en una investigación de largo plazo que ha producido resultados mínimos, pero ha sido criticado por allanar el camino para la supresión de votantes. También es criticado por su participación en la creación del Proyecto de Ley 1070 de la Cámara de Representantes en Arizona. Los críticos del proyecto de ley anti-inmigrante afirman que alentó la elaboración de perfiles raciales entre policías y oficiales.

Los críticos han expresado su preocupación por la candidatura gubernativa de Kobach, afirmando que él está corriendo en una plataforma de odio y está marginando a un segmento de la población para obtener apoyo.

“Cuando Kobach no usa el avión estatal para viajar a funciones políticas, está trabajando con grupos de odio de la supremacía blanca para intimidar a las minorías y los inmigrantes”, dijo el senador estatal Anthony Hensley. “Por eso lo he llamado el político más racista de los Estados Unidos”.