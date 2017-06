Trump dismantles Obama’s agreements with Cuba

Share

By Dermidio Juez-Perez

On June 16, President Trump announced the cancellation of agreements signed by former President Obama with Cuba – and inaugurated new policies he hoped would weaken the island nation.

“Obama’s policies have not helped the Cubans,” Trump said during a speech in Miami. “They have enriched the Cuban regime.”

Trump also criticized his predecessor for neglecting human rights with his policy toward the Caribbean island.

“Castro’s regime was a brutal regime,” he said, adding, “The goal we want to achieve as soon as possible is a free Cuba.”

Trump claimed that communism “has destroyed Cuba,” and “destroyed all countries where it has been tried.”

“We will not be silent before the oppression of communism,” he said, also remarking that there is “tremendous repression” in Cuba.

The U.S. president also called for “free elections” in Cuba and for the release of “political prisoners” held by the Cuban regime.

In addition, Trump claimed: “The regime of (Raul) Castro has sent arms to North Korea and encouraged chaos in Venezuela.”

With his new policies, President Trump will substantially limit travel to Cuba by Americans, who’ve been able to visit the island in recent times under Obama’s policies. Additionally, the Trump administration will prohibit American companies from conducting transactions with Cuban companies controlled by military and secret service agencies.

Trump’s changes did not, however, dismantle Obama’s Cuban policy of resuming diplomatic relations with Havana after more than 50 years. Embassies will remain open, and direct commercial flights and cruises will continue.

_______________________________________________________________________________

Trump desmantela los acuerdos de Obama con Cuba

El 16 de junio, el presidente Trump anunció la cancelación de los acuerdos firmados por el ex presidente Obama con Cuba e inauguró nuevas políticas que debilitaran a la nación isleña.

“Las políticas de Obama no han ayudado a los cubanos”, dijo Trump durante un discurso en Miami. “Han enriquecido al régimen cubano”.

Trump también criticó a su predecesor por descuidar los derechos humanos con su política hacia la isla caribeña. “El régimen de Castro era un régimen brutal”, dijo, agregando, “El objetivo que queremos lograr lo antes posible es una Cuba libre”.

Trump afirmó que el comunismo “ha destruido a Cuba” y “destruyó a todos los países donde ha sido implementado”. “No nos callaremos ante la opresión del comunismo”, señaló, señalando también que hay “una tremenda represión” en Cuba.

El Presidente de Estados Unidos también pidió “elecciones libres” en Cuba y para la liberación de “presos políticos” que el régimen cubano mantiene.

Además, Trump afirmó: “El régimen de (Raúl) Castro ha enviado armas a Corea del Norte y alentó el caos en Venezuela”.

Con sus nuevas políticas, el presidente Trump limitará sustancialmente los viajes a Cuba de los estadounidenses, que han podido visitar la isla en los últimos tiempos bajo las políticas de Obama. Además, la administración Trump prohibirá a las compañías estadounidenses realizar transacciones con compañías cubanas controladas por agencias militares y de servicios secretos.

Sin embargo, los cambios de Trump no desmantelaron la política cubana de Obama de reanudar las relaciones diplomáticas con La Habana después de más de 50 años. Las embajadas permanecerán abiertas, y los vuelos comerciales directos y los cruceros continuarán.