En la escuela de Jesús 06.22.17

Mis hermanos les saludo en Cristo Jesús, paz y bien para cada uno de ustedes en sus actividades de verano, en sus penas y alegrías. Que al compartir este artículo nos anime a cada uno de nosotros a seguir el caminar cristiano a no desfallecer y por eso me uno a sus intenciones de cada semana porque se dé la SED Y HAMBRE de Dios que podemos tener.

Esta vez les comparto la solemnidad DEL SAGRADO CORAZÓN, que se tiene el 23 de junio La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene sus orígenes en dos textos del Nuevo Testamento, ambos del Evangelio de San Juan. El primero (Juan 7, 37-38): “El que tenga sed, que venga a mí y beba; el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas (o corazón) manarán ríos de agua viva”.

Los comentaristas concuerdan en que se refiere al pecho, o corazón, de Cristo. Para los creyentes es una fuente inagotable de vida y bendición. Este pasaje se asimila además a otro texto que se encuentra al final del Evangelio de San Juan (19,33-34) y recuerda el misterioso suceso que tuvo lugar después de la crucifixión: “Más al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y seguidamente salió sangre y agua”.

En la tradición cristiana, la sangre se interpretó como símbolo de sacrificio y del misterio Eucarístico. El agua simboliza el Espíritu Santo, que brota de Cristo hacia la Iglesia.

La devoción al corazón de Jesús brotó de la meditación de esos textos. Con el correr de los siglos, la atención se centró en el corazón de Jesús más bien que en el costado herido, pero el misterio profundo sigue siendo el mismo. Nuestro corazón humano, iluminado por la gracia, está llamado a comprender las “insondables riquezas” del corazón de Cristo. San Juan el apóstol, San Pablo y los místicos de todos los tiempos, han descubierto por sí mismos y han compartido con otros esas mismas riquezas espirituales. Pero Jesús atrae a todos hacia su corazón, se revela (se manifiesta) a ellos y a nosotros, les habla al corazón y nos quiere hablar a nuestro corazón, vive en sus corazones por la fe y quiere vivir en nuestros corazones además quiere ser rey de ellos no a la fuerza, sino con suavidad y amor, de nosotros depende abrirle nuestro corazón.

Invitación especial, consagrar su vida y su hogar al Sagrado Corazón y que bueno que no falte una Imagen del Sagrado Corazón en casa, (la imagen representa lo que para nosotros significa). Bendiciones para todos!!!

(SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS EN TI CONFÍO)

El Domingo 25 de junio de 11:00am a 4:00pm Tendremos el Encuentro Parroquial (Discípulos misioneros testigos del amor de Dios). En el basement del templo de San Juan Evangelista, los esperamos a todos a vivir esta bella experiencia.