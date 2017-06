Mamma Mía confirma secuela

Share

A casi una década del estreno del musical de ‘Mamma Mía!’, Universal Pictures ha confirmado que la segunda parte de este musical llegará a la pantalla grande el próximo 20 de julio del 2018. El filme será escrito y dirigido por Ol Parker, y se espera que pueda contar con la participación del elenco original; además de que tendrá la participación de Benny Andersson y Björn Ulvaeus, integrantes originales de Abba, en el equipo creativo una vez más. El nombre original de esta película será ‘Mamma Mía!: Here We Go Again’ y se incluirán canciones de la agrupación sueca que se descartaron en el primer filme.