FIFA to fine Mexico, stop games when fans use insulting chant

By Melissa Arroyo

A controversial tradition among Mexican soccer fans could result in some stiff fines for the Mexican Football Federation – and shorter games for the Mexican men’s national team.

When an opposing goalkeeper kicks the ball into play against Mexico, Mexican fans often chant the slang term for a male homosexual. The chant has been deemed derogatory and condemned by LGBTQ rights activists.

There have been several efforts to deter fans from chanting it, including sending the federation an $85,000 fine and removing attendees from stadiums. Now, FIFA – soccer’s international governing body – resolves to fix the problem by ending matches early. FIFA issued the warning after fans shouted the chant during a June 18 Confederations Cup match against Portugal in Russia, where the teams tied 2-2.

Mexico has been sanctioned eight times in the current men’s World Cup qualifying campaign for the same reason. The decision might’ve worked this time around, as the chant wasn’t used in the subsequent game against New Zealand on June 21, which Mexico won 2-1.

Mexican coach Juan Carlos Osorio disagreed with FIFA’s stance against the chant.

“I understand why the crowd chants – and I don’t think the interpretation made internationally is right,” he said. “I hope the Mexican federation will tell FIFA again that this doesn’t mean what people think it means.”

La FIFA multa a México, y detendrá los juegos cuando los fans usan insultos

Una tradición polémica entre los aficionados del fútbol mexicano podría resultar en algunas multas severas para la Federación Mexicana de Fútbol – y juegos más cortos para la selección nacional masculina de México.

Cuando un portero contrario patea la pelota en contra México, los aficionados mexicanos a menudo gritan la palabra para insultar a un hombre homosexual. Esa tradición ha sido considerada despectiva y condenada por activistas de los derechos de los LGBTQ.

Hubo varios esfuerzos para disuadir a los fans, incluyendo enviarle una multa de $85.000 dólares a la federación y la eliminación de los asistentes de los estadios. Ahora, FIFA – el cuerpo internacional de gobierno del fútbol – resuelve arreglar el problema terminando partidos temprano. La FIFA emitió la advertencia después de que los aficionados gritaron el canto durante un encuentro de la Copa Confederaciones del 18 de junio contra Portugal en Rusia, donde los equipos empataron 2-2.

México ha sido sancionado ocho veces en la actual campaña masculina de clasificación para la Copa del Mundo por la misma razón. La decisión pudo haber funcionado esta vez, pues el canto no fue utilizado en el juego posterior contra Nueva Zelandia el 21 de junio, que México ganó 2-1.

El entrenador mexicano Juan Carlos Osorio no estuvo de acuerdo con la postura de la FIFA contra el canto.

“Entiendo por qué la gente entona – y no creo que la interpretación hecha internacionalmente sea correcta”, dijo. “Espero que la federación mexicana vuelva a decir a la FIFA que esto no significa lo que la gente piensa que significa”.