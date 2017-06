How to stay safe this Independence Day

Share

tweet

Commentary by Katherine Diaz

It’s another year of celebration for this nation, as we Americans observe Independence Day (July 4) with family, friends, barbecues and fireworks.

Although this holiday is a great time to honor America’s independence, Independence Day also is a day that presents various safety concerns. To keep you and your family safe this Independence Day, consider the following suggestions to ensure you’re taking the proper precautions:

*Read the instructions: If you’re buying fireworks for your little ones, make sure you’re properly reading the labels before igniting their fireworks. It’s essential to know how the fireworks will flare up, which directions they’ll go, and how far you and your children should stay away to keep out of harm’s way.

*Check your city’s fireworks regulations: Many cities have fireworks restrictions for safety reasons. To avoid lawful misconduct or harming others, follow up with your city hall to verify whether or not you’re permitted to shoot fireworks and what fireworks are approved.

*Don’t drink and use fireworks: During this holiday, it’s essential to remember that you know your limits when consuming alcohol, even though you’re with family and friends having a casual drink or two. If you begin feeling unwell, step away from the activities and take some time to regain your strength.

*Review safety procedures: If you’re spending Independence Day at the lake, make sure each person is using a life jacket. Go over safety rules to confirm that all individuals understand the safety procedures. There’s no such thing as being too mindful, so review and ensure everyone in your party knows what to do in an emergency and how to use emergency equipment.

¿Cómo mantenerse a salvo este día de la independencia?

Es otro año de celebración para esta nación, ya que los estadounidenses festejamos el Día de la Independencia (4 de julio) con familiares, amigos, carnes asadas y juegos pirotécnicos.

Aunque estas vacaciones son un gran momento para honrar la independencia de Estados Unidos, el día de la independencia también es un día que presenta diversas preocupaciones en cuanto a la seguridad. Para mantenerse y a su familia seguros este día de la independencia, considere las siguientes sugerencias para asegurarse de que esté tomando las precauciones apropiadas:

* Lea las instrucciones: Si compra fuegos artificiales para sus pequeños, asegúrese de que lea adecuadamente las etiquetas antes de encender los fuegos artificiales. Es esencial saber cómo se incendiarán los fuegos artificiales, qué dirección tomarán y hasta qué punto usted y sus hijos deben permanecer alejados para mantenerse fuera de peligro.

* Revise los reglamentos de fuegos artificiales en su ciudad: Muchas ciudades tienen restricciones de juegos pirotécnicos por razones de seguridad. Para evitar conductas indebidas legales o dañar a otros, realice una investigación en su ayuntamiento para verificar si se le permite o no prender fuegos artificiales y cuáles han sido aprobados.

* No prenda fuegos artificiales si bebió: durante estas vacaciones, es esencial recordar que debe conocer sus límites al consumir alcohol, a pesar de estar con su familia y amigos tomando una o dos copas . Si comienza a sentirse mal, aléjese de las actividades y tome tiempo para recuperar su fuerza.

* Revise los procedimientos de seguridad: Si está pasando el día de la independencia en el lago, asegúrese de que cada persona esté usando un chaleco salvavidas. Revise las reglas de seguridad para confirmar que todas las personas entienden los procedimientos de seguridad. Nunca se sabe de más, por lo que se debe revisar y asegurar que todos en su fiesta saben qué hacer y cómo utilizar el equipo de emergencia.