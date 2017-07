Author emphasizes importance of teaching children financial lessons

Share

tweet

By Emiliano Gross

Most schools don’t teach children financial skills. As a result, parents need to teach their children those skills, especially the importance of saving money, according to journalist, commentator and best-selling non-fiction author Beth Kobliner.

Kobliner, a member of the President’s Advisory Council on Financial Capability whose books include “Get a Financial Life,” believes one lesson children should learn is how to wait “to buy something they like or want.”

“The ability to delay gratification can … predict how successful one will be as a grownup,” she said.

To help children learn such lessons, Kobliner recommends activities such as creating jars to store money for a savings account or for spending. She also advises parents to help children establish realistic goals for saving their money.

“As they grow, the lessons should increase in complexity…. At ages 6-10, parents should explain the finite condition of money and the importance of making wise choices,” Kobliner said. “At ages 11-13, children should learn how to go from short-term goals to long-term goals and concepts like ‘interest.’ ”

From ages 14 to 18, children should learn about budgeting and credit card management, according to Kobliner.

“An important lesson for them to grasp is to be sure that the credit card should be only used if the funds will be enough to pay for it next month,” she said.

However, teaching such lessons could prove challenging, Kobliner suggested.

“(A) mortgage crisis with 3.9 million foreclosures, $1.1 trillion in student loan debt and $845 billion in credit card debt are pretty clear examples that most adults don’t know much about money,” Kobliner said.

____________________________________________________________________________________

Autora enfatiza la importancia de enseñar conceptos financieros a niños

La mayoría de las escuelas no enseñan a los niños a desarrollar habilidades financieras. Como resultado los padres son los encargados de enseñar esa clase de lecciones, especialmente la importancia del ahorro, de acuerdo a la periodista, comentadora y autora Beth Kobliner.

Kobliner, miembro del Consejo Presidencial de Consultoría de Capacidad Financiera cuyos libros incluyen “Obtén una Vida Financiera,” cree que una lección que los niños deben aprender es esperar “para comprar algo que quieren o les gusta.”

“La habilidad de demorar eventos gratificantes puede… predecir cuán exitosa una persona va a ser como adulto,” dijo Kobliner.

Para ayudar a los niños en dichas lecciones, Kobliner recomienda actividades como fabricar “alcancías” donde guardar dinero para gastos o ahorros. También, Kobliner recomienda a los padres ayudar a los niños a establecer metas realistas para las cuales ahorrar su dinero.

“A medida que crecen, las lecciones deben ser más complejas… Entre los 6-10 años, los padres deben explicar la condición finita del dinero y la importancia de tomar decisiones sabias,” dijo Kobliner. “Entre los 11-13 años, los niños deben aprender cómo pasar de metas al corto plazo a metas al largo plazo y conceptos como ‘el interés.’”

Desde los 14 a 18, los niños deben aprender a armar un presupuesto y el manejo apropiado de una tarjeta de crédito, según Kobliner.

“Una lección importante para que aprendan es el hecho de estar seguros de tener dinero suficiente en una cuenta para cubrir gastos de tarjeta de crédito al mes siguiente,” dijo Kobliner.

Sin embargo, enseñar esos conceptos puede ser realmente dificultoso, declaró Kobliner.

“La crisis hipotecaria con 3.9 millones de juicios, $1.1 trillones en deuda de préstamos estudiantiles y $845 billones en deuda de tarjetas de crédito son claros ejemplos de que muchos adultos no saben mucho de manejo de finanzas,” finalizo Kobliner.