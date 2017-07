Border wall prototype underway this summer

Share

By Melissa Arroyo

The U.S. Department of Homeland Security is moving forward with plans to build President Trump’s proposed border wall.

On June 27, Homeland Security officials announced that a $20 million prototype border wall is underway and will be built in the San Diego area.

Although Congress didn’t include the $8-12 billion costs of the wall in its spending bill, Homeland Security officials announced that contractors would have 30 days to build a section of the wall.

The prototypes will be built along the border in San Diego, but there’s no word yet on when they entire wall will be built. Priority will be allocated to the San Diego area and Rio Grande Valley in Texas.

Some contractors have been encouraged to add “innovative designs” to their prototypes. As multiple news agencies reported, President Trump stated during a visit to Iowa that the wall would have solar panels added to help reduce the costs of the wall to Mexico.

“We’re talking about the southern border — lots of sun, lots of heat,” he said. “We’re thinking about building the wall as a solar wall, so it creates energy and pays for itself. And this way, Mexico will have to pay much less money.”

In related news, the Mexican Foreign Ministry announced recently that Mexican President Enrique Pena Nieto (Peña Nieto in Spanish) would meet with Trump during the G20 Summit, scheduled for this Friday and Saturday (July 7-8) in Hamburg, Germany, to “review advances on different issues in the bilateral relationship.” Until then, how the border wall will be financed or whether the United Stated will withdraw from or negotiate NAFTA remain unclear.

Prototipo del muro fronterizo en marcha este verano

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos está avanzando con planes para construir el muro fronterizo propuesto por el presidente Trump.

El 27 de junio, funcionarios de Homeland Security anunciaron una fase de construcción de prototipos del muro, valorado en $20 millones, está en marcha y será construido en el área de San Diego.

Aunque el Congreso no incluyó el costo total de

$ 8-12 mil millones del muro en su factura de gastos, los funcionarios de Seguridad Nacional anunciaron que los contratistas tendrían 30 días para construir una sección del muro.

Los prototipos se construirán a lo largo de la frontera en San Diego, pero aún no se sabe cuándo se construirá la pared entera. La prioridad será asignada al área de San Diego y al Valle de Rio Grande en Texas.

Algunos contratistas han sido alentados a añadir “diseños innovadores” a sus prototipos. Como reportaron varias agencias de noticias, el presidente Trump declaró durante una visita a Iowa que la pared tendría paneles solares agregados para ayudar a reducir los costos de la pared a México.

“Estamos hablando de la frontera sur – mucho sol, mucho calor”, dijo. “Estamos pensando en construir la pared como una pared solar, por lo que crea energía y se paga por sí mismo. Y de esta manera, México tendrá que pagar mucho menos dinero “.

En noticias relacionadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México anunció recientemente que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto se reuniría con Trump durante la cumbre del G20, programada para este viernes y sábado (7-8 de julio) en Hamburgo, Alemania, para “revisar los avances en diferentes asuntos de la relación bilateral “. Hasta entonces, la forma en que se financiará el muro fronterizo o si los Estados Unidos se retirarán o negociarán el NAFTA siguen siendo poco claras.