Kansas needing immigrant workers

Arrests of immigrants affecting the agricultural sector

By Chara

America’s agricultural sector has reportedly taken a hit since Donald Trump became president, with Kansas being among the states that have been affected.

A news report from the Mexican newspaper El Financiero indicates that the number of arrests since Trump took office has increased by 38 percent. The number of immigrants arrested from January to May in the United States totaled 118,383.

Kansas has been severely affected by the arrests. Specifically, agribusinesses are having difficulty filling jobs because of the decrease in immigrant field workers. Cattle Empire, a company based in Santana, Kan., is among the agribusinesses that have suffered from what some people are calling the “Trump effect.”

“The threat of deportation and the potential loss of our workforce has been very frightening to all businesses here,” Trista Priest, Cattle Empire strategy director, was quoted by El Financiero as saying.

Kansas ranks seventh nationally in total agricultural production. Its agricultural products that include wheat, corn, soybeans and hogs.

According to labor statistics, immigrant workers represent 50 percent of the agribusiness workforce nationwide. Agribusiness organizations are expressing concern that there’ll be negative effects on the U.S. economy if the number of immigrant workers continues to dwindle – namely, that prices will skyrocket. A report from the National Federation of Milk Producers states, for example, that milk prices will reach $6.40 a gallon if immigrants stop contributing to the workforce.

To help address the decrease in immigrant labor, the American Farm Bureau Federation has requested the federal government legalize undocumented farm workers who can show they’ve worked in agribusiness for some time. Otherwise, the federation claims that production will decrease by millions of dollars per year.

____________________________________________________________________________________

Kansas necesita trabajadores inmigrantes

Detenciones de inmigrantes están afectando al sector agrícola

El sector agrícola de Estados Unidos sufrió un golpe desde que Donald Trump se convirtió en Presidente, Kansas está entre los estados afectados.

Un reportaje del periódico mexicano El Financiero indica que el número de arrestos desde la toma de posesión de Trump ha aumentado en un 38 por ciento. El número de inmigrantes arrestados entre enero y mayo en Estados Unidos fue de 118,383.

Kansas ha sido severamente afectado por los arrestos. Específicamente, los agronegocios están experimentando dificultades para llenar los puestos de trabajo debido a la disminución de empleados inmigrantes de campo. Cattle Empire, una compañía con sede en Santana, Kansas, es una de las agroindustrias que han sufrido lo que algunas personas llaman el “efecto Trump”.

“La amenaza de deportación y la pérdida de nuestra fuerza laboral ha sido muy aterradora para todos los negocios de aquí”, indicó El Financiero, citado por Trista Priest, director de estrategia de Cattle Empire.

Kansas ocupa el séptimo lugar a nivel nacional en la producción agrícola. Entre sus productos agrícolas están el trigo, maíz, soja y cerdos.

Según las estadísticas de trabajo, los trabajadores inmigrantes representan el 50 por ciento de la mano de obra de los agronegocios a nivel nacional. Las organizaciones de agronegocios están expresando su preocupación de que habrá efectos negativos en la economía de Estados Unidos si el número de trabajadores inmigrantes sigue disminuyendo y por lo tanto que los precios se dispararán. Un informe de la Federación Nacional de Productores de Leche establece,, que los precios de la leche llegarán a 6.40 dólares el galón si los inmigrantes dejan de contribuir a la fuerza de trabajo.

Para ayudar a combatir la disminución de la mano de obra inmigrante, la Federación de Oficinas Agrícolas Americanas ha pedido al gobierno federal legalizar a los trabajadores indocumentados que pueden demostrar que han trabajado en agroindustria por algún tiempo. De lo contrario, la federación afirma que la producción disminuirá en millones de dólares por año.