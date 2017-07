Hector’s Auto Repair hosts soccer watch party

Share

Story by Chara and photos by Michael Alvarado

To celebrate the “beautiful game” known as soccer, entrepreneur Hector Solorio hosted a watch party of the June 29 Mexico-Germany Confederations Cup game at Hector’s Auto Repair, located at 801 Prospect Ave. in Kansas City, Mo.

“I did it because I wanted people to get together to support our national team,” said Solorio, who’s also the director of La Barra KC, a group of supporters for Sporting Kansas City. “Every time that the national team plays, we have a reason to celebrate and I didn’t want to let it go.”

More than 50 soccer fans gathered to support the Mexican men’s national team – all for an event that Solorio planned in one day.

“It just came to my mind,” he said.

Solorio and his family provided the fans with food and beverages, including carne asada, nopales, tortillas, guacamole and beer.

Alas, Mexico lost the semifinal match 4-1. But as a proud soccer fan, Solorio said it didn’t matter that Mexico didn’t accomplish its objective of winning. Being a true fan means supporting your team in good times and bad times, according to Solorio.

“Soccer is a game and it is like that,” he said. “Sometimes it is fair, sometimes it is not. What is clear is that we need to support our team.”

Hector’s Auto Repair is open 8 a.m.-5 p.m. Monday-Friday and 8 a.m.-2 p.m. Saturdays. Its services include oil changes and brake maintenance. For more information about its services, call (816) 218-9205.

Hector’s Auto Repair celebra la fiesta de fútbol

Para celebrar el “juego hermoso” conocido como fútbol, ​​el empresario Héctor Solorio organizó una fiesta para ver el partido de la Copa Confederaciones México-Alemania del 29 de junio en Hector’s Auto Repair, ubicado en el 801 de la avenida Prospect en Kansas City, Mo.

“Lo hice porque quería que la gente se uniera para apoyar a nuestro equipo nacional”, indicó Solorio, quien también es el director de La Barra KC, un grupo de fans del Sporting Kansas City. “Cada vez que el equipo nacional juega, tenemos una razón para celebrar y no quería dejarlo pasar”.

Más de 50 aficionados al fútbol se reunieron para apoyar a la selección nacional masculina de México, todo para un evento que Solorio planeó en un día.

“Simplemente vino a mi mente”, dijo.

Solorio y su familia proporcionaron a los aficionados comidas y bebidas, incluyendo carne asada, nopales, tortillas, guacamole y cerveza.

Por desgracia, México perdió el partido de semifinales por 4-1. Pero como un orgulloso aficionado al fútbol, ​​Solorio dijo que no importaba que México no lograra su objetivo de ganar. De acuerdo con Solorio ser un verdadero fan significa apoyar a su equipo en los tiempos buenos y malos.

“El fútbol es un juego y es así”, dijo. “A veces es justo, a veces no lo es. Lo que está claro es que necesitamos apoyar a nuestro equipo “.

Hector’s Auto Repair está abierto de 8:00 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8 a.m. a 2 p.m. Dentro de sus servicios están cambios de aceite y mantenimiento de frenos. Para obtener más información sobre sus servicios, llame al (816) 218-9205.