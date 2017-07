Your handy back-to-school checklist

Share

Commentary by Carey Juez-Perez

With a new school year approaching, families must prepare for the upcoming year in many ways.

Use this back-to-school checklist to ensure your child is ready for the new school year:

Register for school (this might include providing a lease or mortgage agreement and utility bills as proof of residence)

Get up-to-date on immunizations and provide a copy of immunization records to the school

Notify the school of any health concerns and give the school a list of medications

Attend open house or back-to-school night

Update emergency contact list at the school and complete any additional forms

Apply for free or reduced school lunch and/or arrange for payment of school lunches

Check the school’s website for a school supply list (some schools sent this by mail)

Pay school fees (yearbook, technology fee, gym uniforms, etc.)

Shop for school supplies

Register for school activities

Review bus schedule and location for drop off and pick up

Arrange for childcare if needed (the school might offer before-school and/or after-school care options)

Get back into an earlier bedtime and morning routine

Obtain a copy of the school district calendar and highlight days that school isn’t in session (arrange for childcare on those days, if needed)

Paso a paso como prepararse para el comienzo de las clases

Con un nuevo año escolar en el horizonte, su familia debe comenzar a prepararse de muchas maneras.

Use esta lista para verificar y asegurarse de que su hijo esté listo para el nuevo año escolar:

Inscríbase en la escuela (esto puede incluir proporcionar un contrato de arrendamiento o hipoteca y facturas de servicios públicos como prueba de residencia).

Manténgase al día con las inmunizaciones y proporcione una copia de los registros de inmunización a la escuela.

Notificar a la escuela cualquier problema de salud y darle a la escuela una lista de medicamentos.

Asistir a una jornada de puertas abiertas o de regreso a clases.

Actualice su lista de contactos de emergencia y complete cualquier formulario adicional que sea necesario.

Solicite almuerzo escolar gratuito o reducido y / o haga arreglos para el pago de almuerzos escolares.

Revise el sitio web de la escuela para obtener una lista de suministros escolares (algunas escuelas enviaron esto por correo),

Pagar las tasas escolares (anuario, cuota tecnológica, uniformes de gimnasia, etc.).

Compre los útiles escolares que su niño necesitará.

Registrarse en las actividades escolares.

Revise el horario del autobús y la ubicación para dejar y recoger.

Haga arreglos para el cuidado de los niños si es necesario (la escuela podría ofrecer opciones de cuidado antes de la escuela y / o después de la escuela).

Establezca una rutina y horarios.

Obtenga una copia del calendario del distrito escolar y resalte los días en que la escuela no está en sesión (haga arreglos para el cuidado de niños en esos días, si es necesario).