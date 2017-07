KCMO organization hosting event to close the digital divide

Share

By Melissa Arroyo

Families and individuals in Kansas City, Mo., without internet access are invited to attend a free event this Saturday (July 15) to learn about ways to sign up for low-cost internet access, receive computer classes and find affordable computers.

Held in honor of Digital Inclusion Awareness Day, the event will take place from 9 a.m. to noon in Room No. 121 at the Mohart Multipurpose Center, located at 3200 Wayne Ave.

Hosted by the Kansas City Coalition for Digital Inclusion, the event is an effort to help Kansas City residents connect to the internet and access the various opportunities it provides, such as job applications, information research, resources for school assignments and communication tools. Kansas City, Mo. Mayor Sly James will kick off the event with some opening remarks.

“Digital connectivity is the infrastructure of the 21st century,” James said in a news release. “When we ensure that every resident has access, knowledge and affordable resources, we strengthen our economy, our quality of life and our community.”

According to a study by Google Fiber, 70 percent Kansas City Public School students don’t have internet access at home, and 17 of all Kansas City residents don’t use the internet. The reasons vary; however, the main reasons include the lack of a reliable computer and an inability to afford internet access.

To address those issues, representatives of local internet service providers will be at the workshop to discuss plan options and assist residents in signing up for affordable internet service. Attendees also will be entered for a chance to win a refurbished computer.

The Kansas City Coalition for Digital Inclusion is seeking help from the community, including volunteers and used computer donations. To learn more about the coalition and join, visit www.digitalinclusionkc.org.

______________________________________________________________________________________

Organización local en KCMO sostendrá evento para cerrar la brecha digital

Las familias y los individuos en Kansas City, Mo., sin acceso al internet están invitados a asistir a un evento gratuito este sábado (15 de julio) para aprender sobre cómo inscribirse en el acceso a Internet de bajo costo, recibir clases de computación y encontrar computadoras económicas.

Celebrado en honor al Día de Concienciación sobre la Inclusión Digital, el evento tendrá lugar de 9 a.m. a mediodía en la Sala No. 121 en el Mohart Multipurpose Center, ubicado en 3200 Wayne Ave.

El evento es un esfuerzo para ayudar a los residentes de Kansas City a conectarse a Internet y acceder a las diversas oportunidades que ofrece, tales como solicitudes de empleo, investigación de información, recursos para tareas escolares y herramientas de comunicación. El alcalde Sly James de la ciudad de Kansas City, Mo. iniciará el evento con algunos comentarios de apertura.

“La conectividad digital es la infraestructura del siglo XXI”, dijo James en un comunicado de prensa. “Cuando nos aseguramos de que cada residente tiene acceso, conocimiento y recursos asequibles, fortalecemos nuestra economía, nuestra calidad de vida y nuestra comunidad”.

Según un estudio de Google Fiber, el 70 por ciento de los estudiantes de Kansas City Public Schools no tienen acceso al internet en casa, y 17 de todos los residentes de Kansas City no utilizan internet. Las razones varían; Sin embargo, las razones principales incluyen la falta de una computadora confiable y falta de servicios de internet económicos.

Para abordar esas cuestiones, los representantes de los proveedores locales de servicios de internet estarán en el evento para presentar opciones de planes y ayudar a los residentes a inscribirse en un servicio de internet accesible. Los asistentes también serán ingresados ​​para tener la oportunidad de ganar una computadora restaurada.

La Coalición para la Inclusión Digital de Kansas City está buscando ayuda de la comunidad, incluyendo voluntarios y donaciones de computadoras usadas. Para obtener más información sobre la coalición y unirse, visite www.digitalinclusionkc.org.