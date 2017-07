AHA debunks health myths concerning coconut oil

Share

By Melissa Arroyo

The American Heart Association (AHA) is advising against consuming coconut oil.

Recently, the AHA reported that coconut oil has more fat content than other foods used for cooking, such as lard, and could increase the risk for cardiovascular disease. According to the report, the Dietary Fats and Cardiovascular Disease Advisory reviewed data in seven controlled trials, and found that coconut oil contains higher levels of saturated fat than has been widely perceived.

In a comparison against butter and pork lard, the researchers found that 82 percent of the fat in coconut oil is saturated. By contrast, butter contains 63 percent saturated fat and pork lard contains 39 percent. The report mentioned that a recent survey had reported that 72 percent of Americans rated coconut oil as a “healthy food,” compared to 37 percent of nutritionists.

“The disconnect between lay and expert opinion (about consuming coconut oil) can be attributed to the marketing of coconut oil in the popular press…. However, because coconut oil increases (the risk of cardiovascular disease) and has no known offsetting favorable effects, we advise against the use of coconut oil,” the report stated.

Although some consumers might opt for following a low-fat diet, the report mentioned that such diets might not help prevent cardiovascular disease, because individuals tend to compensate with refined grains and sugars found in other foods. Speaking with a nutritionist or a doctor might lead to smarter dietary decisions.

Fans of coconut oil are still encouraged to use it for beauty and self-care purposes, such as applying it to the hair and skin.

La American Heart Association (AHA) está advirtiendo contra el consumo de aceite de coco.

Recientemente, la AHA informó que el aceite de coco tiene más contenido de grasa que otros alimentos utilizados para cocinar, como la manteca de cerdo, y podría aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Según el informe, la consejería de grasas dieteticas y enfermedades vasculares revisó los datos en siete experimentos controlados, y encontró que el aceite de coco contiene mayores niveles de grasas saturadas de lo que se ha percibido ampliamente.

En una comparación contra la mantequilla y la manteca de cerdo, los investigadores encontraron que el 82 por ciento de la grasa en el aceite de coco está saturado. Por el contrario, la mantequilla contiene el 63 por ciento de grasa saturada y la manteca de cerdo contiene el 39 por ciento. El informe mencionó que una encuesta reciente había informado de que el 72 por ciento de los estadounidenses calificado aceite de coco como un “alimento saludable”, en comparación con el 37 por ciento de los nutricionistas.

“La desconexión entre la opinión popular y la opinión de expertos (sobre el consumo de aceite de coco) se puede atribuir a la comercialización de aceite de coco en la prensa popular …. Sin embargo, debido a que el aceite de coco aumenta (el riesgo de enfermedad cardiovascular) y no tiene efectos compensadores conocidos favorables, aconsejamos contra el uso de aceite de coco “, señala el informe.

Aunque algunos consumidores pueden optar por seguir una dieta baja en grasas, el informe mencionó que tales dietas no pueden ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares, porque los individuos tienden a compensar con granos refinados y azúcares que se encuentran en otros alimentos. Hablar con un nutricionista o un médico puede conducir a decisiones dietéticas más inteligentes.

A los aficionados al aceite de coco se les anima a usarlos para fines de belleza y autocuidado, como aplicarlos al cabello y a la piel.