Dos Mundos te regala “The Fate of the Furious”

El periodico Dos Mundos estara rifando una copia de la mejor película de acción del mundo, The Fate of the Furious, que salio ala venta el 27 de junio de 2017, de la mano de Universal Pictures Home Entertainment. La última y emocionante entrega de esta exitosa franquicia de acción propulsada con óxido nitroso viene con una trama completamente nueva, la colección de coches más extravagante hasta la fecha, y un reparto estelar que contará con los rostros preferidos de los seguidores y con otros nuevos. De las costas de Cuba y las calles de la ciudad de Nueva York, pasando por las planicies heladas del mar ártico de Barents, un equipo inseparable cruzará el globo para impedir que un anarquista desate el caos mundial – y para traer a casa al hombre que les convirtió en una familia. Con más de una hora de material adicional inédito y la versión extendida del director, The Fate of the Furious se coronará como la favorita de la colección para los seguidores.

Si estás interesado en participar manda tus datos entre el 03 de julio y el 19 de julio a mydosmundos@dosmundos.com