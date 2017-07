Artes Mágicas: Cáncer 21 de Junio al 22 de Julio

Share

tweet

PERSONALIDAD: Su carácter es tranquilo, tiene paciencia, es adaptable para vivir en distintos lugares y trabajos. Es cariñoso, son buenos padres y compañeros. Es hospitalario y ayuda a sus seres queridos. Depende de su Ascendente (para esto debe saber a qué hora nació), para saber su personalidad más exacta. Unos son más celosos, enojones y lentos. Otros son más enérgicos, emprendedores y muy del arreglo de su hogar. No les gusta que lo apresuren o presionen y esto es para todos los Cáncer, si se les dice las cosas que desea que haga y que ellos decidan cuando van hacerlas, estará contento, conversador y lo hará. NO lo presione para que lo haga enseguida, se enojará y lo más seguro es que ni conteste. Con Amor y paciencia va a lograr lo que desea que haga.

En lo sexual son personas muy eróticas, que necesitan de sus fantasías sexuales para estar motivados con su pareja. La gran mayoría son fieles. Si son muy criticados por su pareja o son dominantes y estrictos con ellos, los engañaran, les mentirán y le serán infieles y no se dará cuenta, porque lo hacen por revancha, aunque solos ellos lo sepan. Demoran en tomar decisiones o hacer cambios en su vida. Es rutinario y prefiere la tranquilidad de su hogar que arriesgarse y perder lo conseguido.

LOS JÓVENES: son educados, obedientes y tímidos.

Hay que enseñarles desde pequeños a guardar el orden y terminar sus tareas.

En sus estudios hay un porcentaje de 40% que dejan sus estudios cuando se aburren. Hay que motivarlos a seguir y decirles que todos pasamos por etapas, pero sólo los que continúan obtienen el triunfo. Hay que incentivar a todos los niños desde pequeños a que lean libros, tratar de leerles cuentos, comprarles revistas de comic como el Pato Donald, Supermán, el Hombre Araña, que lean lo que les guste, lo importante es que se acostumbren a leer.

PAREJAS IDEALES: Se llevarán mejor con: PISCIS, CÁNCER, ESCORPIO, CAPRICORNIO, TAURO Y VIRGO. Todos estos signos se llevan bien unos con otros, porque son SIGNOS de Agua y Tierra. Con los signos de Fuego: Sagitario, Aries y Leo sólo en amistad porque son muy diferentes a Uds. Con los signos de Aire: que son Libra, Géminis y Acuario se atraen, se divierten pero su forma de vivir y pensar, cuando son parejas sería dificultoso convivir. El amor de dos personas muchas veces hace que se adapten y uno de los dos debería ser más tranquilo y el otro nervioso para complementarse mejor.

Sus Piedras de la Suerte son Perlas, Piedra de la Luna y Esmeraldas. Hacer un amuleto con ellas, llevarlas como collares, ponerlas en cuencos con agua en su habitación,

Le dará protección contra envidias y con las oraciones de Magia Blanca hará que hechizos y personas mal intencionadas se alejen de Uds.

Los Cáncer son visitados por varios planetas este año 2017, lograrán hacer cambios en su vida, si no se pone negativo o melancólicos, pensando que no vale la pena seguir adelante porque nada cambia y quieren sentirse felices pero no saben qué hacer.

Mi Consejo es, Piense bien antes de actuar y no pierda lo que le ha costado tanto tener. Todos tenemos problemas más pequeños o más grandes en distintas etapas de la vida. Hay que razonar y no dejarse llevar por las emociones negativas, para lograr la felicidad debe Orar, tener FE en Dios, valórese como persona y piense que todo tiene solución, no se crea que es una víctima, que no encuentra como solucionar su problema con su pareja, o familia, mejorará si busca la forma consultando a las personas con el conocimiento para que la ayuden. Recuerde… la venganza, el odio, el orgullo sólo traen más dolor y ninguna solución. Busque a Dios, porque EL dice. Ayúdate y te Ayudaré. Rece los Salmos en la Biblia uno cada día, tratando de entender el consejo y las bendiciones que está recibiendo.

PROFESORA LEONORA.

PARAPSICÓLOGA, VIDENTE, SANACIÓN, LIMPIAS, DESAMARRES. AMULETOS, NUMEROLOGÍA.

CARTAS ESPAÑOLAS, DE TAROT Y DE ÁNGELES.

LLEGO EL 28 DE JULIO A KANSAS CITY, KANSAS. MI NUEVO NÚMERO DE TELÉFONO SERÁ PUBLICADO EN ESTA PÁGINA. Y EN LOS CLASIFICADOS DEL DIARIO.