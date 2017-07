De adicto a ADICTO: ¿El alcoholismo y la drogadicción son hereditarios?

Share

El alcoholismo es una enfermedad adictiva, progresiva y mortal, que afecta tanto al sujeto que lo padece como a las personas que lo rodean. El alcohólico es aquella persona que ya perdió la capacidad de gobernar al alcohol, ahora es el alcohol el que lo gobierna a él.

Pero, ¿Cómo saber cuándo una persona es alcohólica y qué se puede hacer para ayudarlo?, para aclararnos estas dudas, se entrevistó al Dr. José Antonio Elizondo López, Médico Psiquiatra, especialista en adicciones. ¿Cuáles son los síntomas que padece un alcohólico? Una persona que padece alcoholismo tiene obsesión por la bebida, es decir, está pensando continuamente en consumirla.

Cada vez que tiene alguna tensión, depresión o para poder divertirse en una fiesta, necesita consumir alcohol para sentirse bien. En cuanto este individuo empieza a beber, desarrolla un mecanismo compulsivo que le impide parar, entonces bebe excesivamente y esto le crea problemas con: Su familia, Su trabajo, La sociedad, Su salud ¿A qué edad es más frecuente el alcoholismo? El alcoholismo es la enfermedad más democrática que existe, afecta desde los doce años, hasta los noventa años de edad. Existen problemas de alcoholismo en los adolescentes, en el adulto joven, en el adulto mayor y en las personas de la tercera edad.

Esta enfermedad puede afectar a personas en edad avanzada, es decir, una persona puede pasar por toda su adolescencia sin probar alcohol o sólo consumirlo esporádicamente y llegar a la adultez o a su vejez para convertirse en un alcohólico.

Esto se debe a que existen dos tipos de alcoholismo: Genético, en este tipo de alcohólico la genética es lo que más influye, son las personas que empiezan a beber desde la adolescencia y que generalmente desarrollan el alcoholismo hacia los 25 o 30 años de edad, son los individuos que los primeros treinta años de vida no sufren de alcoholismo y después por razones de trabajo, de su medio ambiente o de condiciones existenciales desarrollan esta enfermedad. Este tipo de alcoholismo tardío, es muy típico en jubilados, pensionados, viudas, etc. ¿Existen grados de alcoholismo? No, cuando una persona desarrolla la adicción al alcohol, es un fenómeno irreversible, lo que puede clasificarse en grados es el bebedor. No se debe confundir a un bebedor con un alcohólico.

Un bebedor puede ser: Abstemio, es la persona que bebe muy excepcionalmente. Moderado, es el que bebe responsablemente, moderadamente prácticamente nunca se va a emborrachar por su manera de beber. Bebedor excesivo, que aunque todavía no sea adicto al alcohol si bebe excesivamente, se intoxica, presenta cuadros de borrachera con frecuencia y genera problemas en las reuniones o lugares en donde se encuentre bebiendo.

El bebedor excesivo, es un pre-alcohólico, muchos bebedores excesivos, se convierten en alcohólicos. ¿En qué momento se convierte un bebedor excesivo en un alcohólico? Existen dos parámetros clínicos para diagnosticar el alcoholismo, y estos son: El fenómeno de tolerancia, cuando un bebedor excesivo, llega a tolerar tanto el alcohol, es decir, consume grandes cantidades sin aparentemente emborracharse, significa que ya desarrolló un alto grado de tolerancia hacia el alcohol, y ahí podemos decir que cruzó la frontera entre un bebedor excesivo y se convirtió en un alcohólico.