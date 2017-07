Mexico hosts Math Olympiad qualifier

Share

By Chara

Mexico City team takes first

Some Mexico City students will get to visit Bulgaria in a few months to display their math skills.

In June, 194 elementary and junior high school students ages 10-15 participated in a Math Olympiad in Mexico. Organized by the Mexican Math Olympics Committee, the competition was a qualifier for the 2018 International Math Olympiad in Bulgaria. Events included individual and team categories.

Along with qualifying for the International Math Olympiad, the winning students from Mexico City received a gold medal. Second place went to students from Nuevo Leon and Yucatan, and third place went to students from the state of Chihuahua.

Supported by the Universidad Nacional Autonoma de Mexico, the Math Olympics Committee hosts the national Math Olympiad annually. According to the Math Olympics Committee, the competition is designed to promote interest in math among elementary and junior high students. In addition, the committee wants to encourage students to study science-related fields.

México anfitrión de las pruebas clasificatorias para la Olimpiada de Matemáticas

El equipo de la Ciudad de México está en primer lugar

Algunos estudiantes de la Ciudad de México visitarán Bulgaria en unos meses para mostrar sus habilidades matemáticas.

En junio, 194 estudiantes de primaria y secundaria de 10-15 años participaron en una Olimpiada de Matemáticas en México. Organizado por el Comité Mexicano de Olimpiadas de Matemáticas, el concurso fue una prueba clasificatoria para la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 2018 en Bulgaria. Los eventos incluyeron categorías individuales y de equipo.

Junto con la clasificación para la Olimpiada Internacional de Matemáticas, los estudiantes ganadores de la Ciudad de México recibieron una medalla de oro. El segundo lugar fue para los estudiantes de Nuevo León y Yucatán y el tercer lugar fue para los estudiantes del estado de Chihuahua.

Apoyado por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Comité de Juegos Olímpicos de Matemáticas acoge anualmente la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Según el Comité de Olimpiadas de Matemáticas, el concurso está diseñado para promover el interés en las matemáticas entre los estudiantes de primaria y secundaria. Además, el comité quiere alentar a los estudiantes a estudiar campos relacionados con la ciencia.