Street Talk: Teen pregnancy

By Paula Alzate

Statistics show teen pregnancies are decreasing in America.

Everyday people are questioning the statistics.

According to a Vital Statistics Rapid Release report provided by the National Center for Health Statistics, teen pregnancies have decreased by 67 percent since 1991. According to CNN, factors that have contributed to the decrease include more access to birth control, including condoms and birth control pills.

Dos Mundos recently asked Kansas City area residents from various backgrounds for their thoughts about the trend. Here are their answers:

“I don’t think it has dropped. I think before it was … taboo to talk about the issue. But now, people are more open about it and you don’t see it as something strange. Even some high schools have daycare available for students who have children.”

– Litza Robles –

“I’m not sure if it has (seen a) decrease or (an) increase. I haven’t really … (noticed) it yet. I do see more moms-to-be, but they are … (in) their mid-20s, early-30s. The last six months at work, we had about five pregnancies.”

– Marlene Romero –

“I think teen pregnancy seems to (be on the) increase. I think it’s because it seems to be more ‘acceptable’ in public – like those TV shows ‘16 and Pregnant.’ I think the media glorifies … (pregnancy) so much, and not the struggles, complications and responsibilities that come with it. The public treats pregnancies as beautiful amazing things and a right to adulthood, but … (they’re) so much more than that. Bottom line: I don’t think teen-agers are mature enough to bear all the responsibilities of being a parent, as they’re not even adults themselves yet.”

– Vina Yoest –

“I believe that teen-age pregnancy hasn’t decreased (over) the past (several) years. I now work at a supermarket – and I’m able to see lots of youngsters carrying their babies. Families are in the need of having at least two jobs (both parents), and the result is that their young siblings lack … guidance and support. The outcome is that they fill this hole in their lives with social media or friends, which are not always the best advisers. This might lead to poor decisions – and one of them could be undesirable pregnancy cases. Sex education in schools is not taken seriously, and teen-agers follow their natural instincts without protection and … (without) considering the consequences.”

– Teodoro Britez –

Street Talk: Embarazo adolecente

Estadísticas muestran que los embarazos de adolescentes han disminuido en Estados Unidos, sin embargo todos los días las personas se cuestionan las estadísticas.

De acuerdo con un informe de Vital Statistics Rapid Release proporcionado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los embarazos en adolescentes han disminuido en un 67 por ciento desde 1991. Según CNN, los factores que han contribuido a la disminución incluyen más acceso a preservativos como las píldoras y los condones.

Dos Mundos recientemente preguntó a residentes del área de Kansas City sus opiniones sobre la tendencia. Aquí están sus respuestas:

«No creo que haya caído. Creo que antes era tabú hablar sobre el tema. Pero ahora, las personas son más abiertas y no lo ven como algo extraño. Incluso algunas escuelas secundarias tienen guarderías disponibles para los estudiantes que tienen hijos «.

– Litza Robles –

“No estoy seguro si ha disminuido o aumentado. Realmente no lo he notado todavía. Veo más mujeres embarazadas, pero están más o menos en los años 20, principios de los años 30. En los últimos seis meses de trabajo, tuvimos unos cinco embarazos.

– Marlene Romero –

“Creo que el embarazo adolescente parece estar aumentando. Creo que es porque parece ser más “aceptable” en público – como los programas de televisión “16 and pregnant.” Creo que los medios glorifican tanto el embarazo y no las luchas, complicaciones y responsabilidades que vienen con él. El público trata los embarazos como cosas asombrosas y un derecho a la edad adulta, pero en verdad son mucho más que eso. En pocas palabras: No creo que los adolescentes sean lo suficientemente maduros como para asumir todas las responsabilidades de ser padres, ya que ni siquiera son adultos.

– Vina Yoest –

“Creo que el embarazo en la adolescencia no ha disminuido en años pasados. Ahora trabajo en un supermercado – y puedo ver a muchos jóvenes cargando a sus bebés. Las familias están en la necesidad de tener al menos dos puestos de trabajo (ambos padres), y el resultado es que sus hermanos jóvenes carecen de orientación y apoyo. Por eso es que ellos llenan este agujero en sus vidas con medios sociales o amigos, que no siempre son los mejores asesores. Esto puede conducir a decisiones pobres – y uno de ellos podría ser casos de embarazo indeseables. La educación sexual en las escuelas no se toma en serio, y los adolescentes siguen sus instintos naturales sin protección sin tener en cuenta las consecuencias “.

– Teodoro Britez –