Volunteer/young professional encouraging young people to donate their time

Share

tweet

By Paula Alzate

At age 17, Mercy Favrow discovered her passion: volunteering.

That passion has led her to a new job and a new city.

“During high school in my junior and senior … (years), we had a volunteer placement (program) – and mine was at (the) Mattie Rhodes (Center),” said Favrow, 22, an alumna of St. Teresa’s Academy in Kansas City, Mo. “At the beginning, I did whatever they needed me to do, like prepping supplies, helping with summer camps and First Fridays, if necessary.”

Favrow’s volunteer activities have included helping with film and music festivals in Kansas City, Mo., and San Francisco. She said volunteering has helped her build her network and experience the community in a deeper level.

“I like it because it helps you … (to be) involved in the community and learn more about what’s going on in your backyard,” she said. “You also get to build relationships; for example, at Mattie Rhodes, I was able to create relationships with the kids and everyone that works there.”

Favrow’s interest in volunteering led her to positions at a summer camp as an art teacher and as an after-school program teacher. Now living in San Francisco, where she recently accepted a community-oriented job, Favrow said her years of volunteering led her to her new life.

“It gives more (of) a sense of purpose, knowing that you are helping out the community,” she said. “And for me, (my time) at Mattie Rhodes, it led to a job. So I was able to learn skills and become more qualified for something that I wouldn’t have (been able to do) if I hadn’t volunteered. Also, with the relationships I created, they did trust me a lot, because when I volunteered with them, they knew me and knew they could trust me with more responsibilities.”

Favrow continues to volunteer, even as she pursues her job in San Francisco. She hopes more young people take the opportunity to volunteer and get to know their community better.

“You learn the skills and you create more opportunities for yourself,” Favrow said. “I was able to use that experience in my current (job) – and (will use it for) future jobs. And building those relationships helped me to transition to another job.”

__________________________________________________________________________________________

Voluntaria incentiva a los jóvenes a donar su tiempo

A los 17 años, Mercy Favrow descubrió su pasión: el voluntariado.

Esa pasión la ha llevado a un nuevo trabajo y a mudarse a una nueva ciudad.

“Durante la escuela secundaria en mis últimos años nos tocaba hacer un voluntariado – y la mía fue en Mattie Rhodes”, dijo Favrow, 22 años y alumna de la Academia de Santa Teresa de Kansas City, Mo. “Al principio, hice lo que necesitaban que hiciera, como preparar suministros, ayudar con los campamentos de verano y los primeros viernes, si era necesario”.

Las actividades voluntarias de Favrow han incluido ayudar con festivales de cine y música en Kansas City, Mo. y San Francisco. Ella dijo que el voluntariado la ha ayudado a construir su relaciones y experimentar la comunidad en un nivel más profundo.

“Me gusta porque te ayuda … ( a estar) involucrada en la comunidad y aprender más sobre lo que está sucediendo en tu barrio”, dijo. “Uno también consigue construir relaciones; Por ejemplo, en Mattie Rhodes, pude crear relaciones con los niños y con todos los que trabajan allí “.

El interés de Favrow por el voluntariado la llevó a ocupar puestos en un campamento de verano como profesora de arte y como maestra del programa después de la escuela. Ahora viviendo en San Francisco, donde recientemente aceptó un trabajo orientado a la comunidad, Favrow dijo que sus años de voluntariado la llevaron a su nueva vida.

“Me dio un propósito, el saber que uno está ayudando a la comunidad”, dijo. “Y para mí, (mi tiempo) en Mattie Rhodes, me llevó a un trabajo. Pude aprender habilidades y ser más calificada para algo que no tendría si no me lo hubiera ofrecido. Además, con las relaciones que crié, las personas confiaron en mí, porque cuando me ofrecí como voluntaria con ellos, me conocían y sabían que podían confiar en mí, con más responsabilidades “.

Favrow continuará siendo voluntaria, incluso mientras sigue su trabajo en San Francisco. Ella espera que más jóvenes aprovechen la oportunidad de ser voluntarios y asi conozcan mejor a su comunidad.

“Aprendes las habilidades y creas más oportunidades para ti”, dijo Favrow. “Yo fui capaz de utilizar esa experiencia en mi (trabajo) actual- y (lo usare para) futuros puestos de trabajo. Y la construcción de esas relaciones me ayudó a la transición a otro trabajo. “