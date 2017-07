Maluma regresará al cine

Share

Maluma planea hacer el crossover y grabar temas en inglés. El cantante confesó en una entrevista, que cantar en inglés será su próximo paso en la música.

Y claro, con un disco lleno de duetos con estrellas internacionales del habla inglesa.

“Quiero hacer música en inglés. Es un gusto personal que me quiero dar. Sé que lo voy a disfrutar mucho. Me estoy preparando desde hace meses”, destacó el cantante.

“Pero eso no quiere decir que me voy a alejar de mi mundo latino, del que estoy enamorado. A los estadounidenses les encanta cantar en español. Fíjense en el éxito de ‘Despacito’”, comentó.