Roberge seeking Shawnee Mission BOE seat

By Emiliano Gross

Robert Roberge wants to help families in the Shawnee Mission (Kan.) School District – and he believes he can do so by serving on the Shawnee Mission Board of Education.

Roberge – who served on the Oak Park Homes Association Board of Directors from 2004 to 2010, and has served on the Prairie Village (Kan.) Environmental and Recycling Committee since 2013 – is among five at-large board candidates. The others include current at-large board member Cindy Neighbor. If he’s among the top two vote-getters in the Aug. 1 primaries, he’ll run in the Nov. 7 general elections.

“Even if I know that the chances of (me) winning are not the best, I want to give people a choice or an alternative to vote for a person who wants to help the youth and the families in the community,” Roberge said. “My goal is to create dialogue with the school district and other stake holders … (in order to) bring influential people to the table and work together to create new policies that attend (to) current problems.”

As the father of an adopted Vietnamese girl, Roberge has experience addressing an issue that has often caused problems for Hispanics: immigration policies. Documentation and paperwork became an issue during his adoption process, so Roberge took matters into his own hands, studying immigration policies involved and developing his expertise in the area. He developed his expertise further by classifying immigration files for the U.S. Citizenship and Immigration Services.

“The talks about immigration always refer to it as an individual problem, … (but) I see it as (a) family … (problem)…. My objective is to solidify family structures by aiding in this process if needed,” Roberge said.

To Roberge, an incident in April involving the detention of a 9-year-old student perfectly illustrates the lack of control America has over its immigration policies. It also illustrates the need to develop policies possessing what Roberge calls “a clear vision, with goals and objectives,” including in local education.

“We need to review our legislation, enforce current policies and create new ones to protect our youth and our families,” he said. “That should be a No. 1 priority.”

To contact Roberge, visit www.onekansan.com. Messages in Spanish are welcomed.

_______________________________________________________________________________________

Roberge busca un asiento en Shawnee Mission BOE

Robert Roberge quiere ayudar a las familias del distrito escolar de Shawnee Mission (Kan.) – y él cree que puede hacerlo sirviendo en la Junta Directiva de Educación de Shawnee Mission.

Roberge – quien sirvió en la Junta de Directores de la Asociación de Viviendas de Oak Park desde 2004 a 2010, y ha servido en Comité de Medio Ambiente y Reciclado de Prairie Village (Kan.) desde 2013 – está entre cinco grandes candidatos. Uno de ellos es Cindy Neighbor. Si él sale votado entre los dos primeros en las elecciones primarias del 1ero de agosto, irá por una posición en la Junta en las elecciones generales del 7 de noviembre.

“Aún sabiendo que mis chances de ganar no son las mejores, le quiero dar a la gente una alternativa para que voten a una persona que quiere ayudar a la juventud y sus familias en la comunidad,” dijo Roberge. “Mi meta es crear un diálogo entre el distrito escolar y otras partes interesadas… (para) traer a la mesa a gente influyente y así trabajar juntos creando nuevas políticas para atender las problemáticas actuales.”

Como padre adoptivo de una niña vietnamita, Roberge tiene experiencia lidiando con un asunto que ha causado problemas en la comunidad hispana: políticas inmigratorias. Documentos y demás papeleo se convirtieron en un problema durante el proceso de adopción, entonces Roberge tomó el asunto en sus propias manos estudiando políticas inmigratorias y desarrollando su pericia en el área. Luego, continuó desarrollándola al trabajar clasificando archivos de inmigración para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

“Las charlas sobre inmigración son siempre referidas a problemas individuales… (pero) yo los veo como un problema de familia… Mi objetivo es solidificar la estructura familiar ayudando en este proceso si es necesario,” declaró Roberge.

Para Roberge, un incidente que involucró la detención de un estudiante de 9 años en abril pasado ilustra perfectamente la falta de control que existe en Estados Unidos sobre políticas de inmigración. También demuestra la necesidad de desarrollar nuevas políticas que, según Roberge, “contengan una visión clara, metas y objetivos,” incluyendo la educación local.

“Necesitamos revisar nuestra legislación, asegurar la aplicación de las políticas actuales y crear nuevas para proteger los intereses de nuestra juventud y nuestras familias,” dijo Roberge. “Esa debe ser nuestra prioridad número uno.”

Para contactar a Roberge, visite www.onekansan.com. Mensajes en español son bienvenidos.