U.S. Latinos contributing $2.13 trillion in GDP, study finds

By Melissa Arroyo

A new study seeks to debunk the myths surrounding the U.S. Latino population.

According to research from the Latino Donor Collaborative (LDC), the U.S. Latino population is a major contributor to the U.S. economy. The study indicates that, if the U.S. Latino gross domestic product (GDP) were a country, it would be larger than India, and rank seventh in the world after France.

The study determined that the total GDP produced by U.S. Latinos in 2015 was more than $2 trillion. By 2020, it’s expected to account for nearly 25 percent of overall U.S. GDP growth.

“The common perception of Latinos being a burden to U.S. society is utterly wrong,” stated UCLA professor David Hayes-Bautista, a researcher who contributed to the study. “To the contrary, Latinos are the element most needed to fuel the growth of this country. All Americans have benefitted from the $2.13 trillion contribution the Latino GDP makes to the country, and should take steps to make sure it continues.”

In a press release, the LDC mentioned that Latinos are a growing presence in the workforce, at colleges and universities and in the U.S. military. And according to the study, almost 26 percent of all 18-24 year-old Marines and 22 percent of 18-24 year-olds in the Army are Latinos. Moreover, the Latino college graduate population grew by 40 percent between 2010 and 2015, compared to 13 percent for non-Latinos.

“We are excited to have statistical evidence that proves what Latinos living in the U.S. have always known to be true: we are a hard-working, productive and essential part of American economic growth and American society,” said Ana Valdez, LDC executive director. “Latinos are America’s new mainstream audience – and it is our hope that this study will lead business and political leaders to take us seriously and invest in our continued growth.”

To learn more about the study, visit latinodonorcollaborative.org/latino-gdp-report/.

_______________________________________________________________________________________

Latinos estadounidenses contribuyen $ 2.13 billones en PIB

Un nuevo estudio busca desmentir los mitos que rodean a la población latina de los Estados Unidos.

Según la investigación de la Colaboración de Donantes Latinos (LDC por sus siglas en Inglés), la población hispana de los Estados Unidos es un contribuyente importante a la economía de los Estados Unidos. El estudio indica que si el producto interno bruto (PIB) latino de los Estados Unidos fuera un país, sería más grande que la India y ocuparía el séptimo lugar en el mundo después de Francia.

El estudio determinó que el PIB total producido por los latinos de EE.UU. en 2015 fue de más de $ 2 billones. Para el 2020, se espera que represente casi el 25 por ciento del crecimiento general del PIB de los Estados Unidos.

“La percepción común de que los latinos son una carga para la sociedad estadounidense es totalmente errónea”, dijo el profesor de la UCLA David Hayes-Bautista, un investigador que contribuyó al estudio. “Por el contrario, los latinos son el elemento más necesario para alimentar el crecimiento de este país. Todos los estadounidenses se han beneficiado de la contribución de $2,1 billones de dólares que el PIB latino hace al país y deben tomar medidas para asegurar que continúe “.

En un comunicado de prensa, el LDC mencionó que los latinos son una presencia creciente en la fuerza laboral, en los colegios y universidades y en el ejército de los Estados Unidos. Y según el estudio, casi el 26 por ciento de todos los infantes de marina de 18 a 24 años de edad y el 22 por ciento de los miembros del ejército de 18 a 24 años son latinos. Además, la población de graduados universitarios latinos creció un 40 por ciento entre 2010 y 2015, en comparación con el 13 por ciento para los no latinos.

“Estamos muy contentos de tener evidencia estadística que pruebe lo que los latinos que viven en los Estados Unidos siempre han sabido: somos una parte trabajadora, productiva y esencial del crecimiento económico de Estados Unidos y de la sociedad estadounidense”, dijo Ana Valdez, directora ejecutiva de LDC. “Los latinos son la nueva audiencia principal de Estados Unidos y esperamos que este estudio conduzca a líderes empresariales y políticos a tomarnos en serio y a invertir en nuestro crecimiento continuo”.

Para obtener más información sobre el estudio, visite latinodonorcollaborative.org/latino-gdp-report/.