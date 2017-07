Undocumented immigrants found dead in truck in San Antonio

Share

Death toll reported at 10, dozens more hospitalized

By Melissa Arroyo

Ten people are dead and dozens more are hospitalized in critical condition in San Antonio after a truck driver attempted to smuggle undocumented immigrants from Mexico into the United States.

The vehicle, a tractor trailer, was found parked early Sunday morning (July 23) at a Walmart in San Antonio by authorities after receiving a call from a Walmart employee.

According to statements by Charles Hood, city fire chief, more than 100 people who were trying to cross the border inside the truck suffered from extreme heat conditions, lack of oxygen and dehydration. Of the 10 who died, eight were reported dead and two others died in the hospital – and dozens of them “are going to have some irreversible brain damage,” Hood said.

Weather conditions were extreme over the weekend in San Antonio. The high temperature on July 22 in San Antonio reached 100 degrees Fahrenheit.

The names of the survivors and deceased have yet to be released by authorities. However, among the 10 people dead was a Deferred Action for Childhood Arrivals recipient from Guatemala who had been deported, according to Jose Barillas, Guatemalan consul in Houston.

Survivor Adan Lara Vega told the Associated Press he had begun his journey from Aguascalientes, Mexico, with six of his friends and had paid $5,500 to be taken into the United States in a truck with air conditioning. However, it never happened.

The truck driver, James Matthew Bradley Jr., claimed he had no knowledge of the people inside his truck until he stopped by a Walmart to use the restroom and heard people inside banging on the wall. Some were unconscious, he said. Bradley also said he was transporting a sold truck to a new owner at his boss’ request, but hadn’t been given a time frame or a delivery address. However, video surveillance showed that several vehicles picked up some of the survivors from the truck and took off before authorities arrived.

Only 39 out of the 100 victims were found in the scene. Bradley is in federal custody and could face human smuggling charges. If convicted, he could face the death penalty.

_______________________________________________________________________________________

Inmigrantes indocumentados muertos en un camión en San Antonio

Al menos 10 muertos, docenas más hospitalizados

Diez personas están muertas y docenas más están hospitalizadas en estado crítico en San Antonio después de que un camionero intentó contrabandear inmigrantes indocumentados de México hacia Estados Unidos.

El vehículo, un remolque de tractor, fue encontrado estacionado el domingo por la mañana (23 de julio) en un Walmart en San Antonio por las autoridades después de recibir una llamada de un empleado de Walmart.

Según declaraciones de Charles Hood, jefe de bomberos de la ciudad, más de 100 personas que estaban tratando de cruzar la frontera dentro del camión sufrieron condiciones extremas de calor, falta de oxígeno y deshidratación. De los 10 que murieron, ocho fueron reportados muertos y otros dos murieron en el hospital – y docenas de ellos “van a tener algún daño cerebral irreversible”, dijo Hood.

Las condiciones climáticas fueron extremas durante el fin de semana en San Antonio. La temperatura alta el 22 de julio en San Antonio alcanzó los 100 grados Fahrenheit.

Los nombres de los sobrevivientes y fallecidos aún no han sido anunciados por las autoridades. Sin embargo, entre las 10 personas muertas había un receptor de DACA de Guatemala que había sido deportado, según José Barillas, cónsul guatemalteco en Houston.

Sobreviviente Adan Lara Vega dijo a la Prensa Asociada que había comenzado su viaje desde Aguascalientes, México, con seis de sus amigos y había pagado $5.500 dólares para ser llevado a Estados Unidos en un camión con aire acondicionado. Sin embargo, nunca sucedió.

El conductor del camión, James Matthew Bradley Jr., afirmó que no tenía conocimiento de la gente dentro de su camión hasta que se detuvo por un Walmart para usar el baño y escuchó a la gente dentro golpeando la pared. Algunos estaban inconscientes, dijo. Bradley también dijo que estaba transportando el camión vendido a un nuevo propietario a petición de su jefe, pero no se le había dado un plazo ni una dirección de entrega. Sin embargo, la videovigilancia mostró que varios vehículos recogieron a algunos de los sobrevivientes del camión y se retiraron antes de que llegaran las autoridades.

Sólo 39 de las 100 víctimas fueron encontradas en la escena. Bradley está bajo custodia federal y podría enfrentar cargos de contrabando humano. Si es condenado, podría enfrentar la pena de muerte.