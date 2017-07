Bad sleeping habits affecting Americans’ health, research shows

Share

Chara

Many Americans aren’t getting a good night’s sleep, national health statistics show.

According to the National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 40 million people in the United States suffer from chronic, long-term sleep disorders. Around 20 million people experience occasional sleep problems.

According to research from the Hospital III Grau de EsSalud, people who don’t sleep six hours a day might face various health difficulties, including breast cancer in women and stomach cancer in men.

Research also shows that people who sleep less than five hours a night can represent a public safety hazard, especially when driving a vehicle. A lack of sleep can lead to accidents because of fatigue that causes a level of drowsiness that’s comparable to driving while intoxicated.

In addition, research shows that people who don’t get enough sleep run a higher risk of developing heart disease, strokes, high blood pressure and diabetes. In addition, sleep specialists claim that women and men who don’t sleep well face difficulties in their sex lives.

Sleep also can cause mental problems. A study posted online at wemd.com states that people diagnosed with depression or anxiety typically sleep less than six hours a night. Moreover, insomnia isn’t often linked to depression. In addition, people who don’t get enough sleep tend to have issues irritability.

To prevent sleeping problems, people are advised to establish a schedule for going to bed. They’re also advised to get at least six hours of sleep per night, exercise daily, eat a healthy diet and avoid drinking coffee, smoking or alcohol before bedtime.

Investigación demuestra que los malos hábitos del sueño afectan la salud de los estadounidenses

Las estadísticas muestran que muchos estadounidenses no están teniendo una buena noche de sueño.

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Derrames Cerebrovasculares, 40 millones de personas en los Estados Unidos sufren de trastornos crónicos del sueño a largo plazo. Alrededor de 20 millones de personas experimentan problemas ocasionales de sueño.

Según la investigación del Hospital III Grau de EsSalud, las personas que no duermen seis horas al día podrían enfrentar diversas dificultades de salud como el cáncer de mama en las mujeres y el cáncer de estómago en los hombres.

La investigación también demuestra que las personas que duermen menos de cinco horas por noche pueden representar un peligro para la seguridad pública, especialmente al conducir un vehículo. La falta de sueño puede provocar accidentes debido a la fatiga que causa un nivel de somnolencia que es comparable a conducir cuando estás intoxicado.

Además, la investigación muestra que las personas que no duermen lo suficiente corren un mayor riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, derrames cerebrales, presión arterial alta y diabetes. Además, los especialistas del sueño afirman que las mujeres y los hombres que no duermen bien enfrentan dificultades en sus vidas sexuales.

El sueño también puede causar problemas mentales. Un estudio publicado en línea en wemd.com afirma que las personas diagnosticadas con depresión o ansiedad suelen dormir menos de seis horas por noche. No es común el relacionar el insomnio con la depresión y las personas que no duermen lo suficiente tienden a tener problemas de irritabilidad.

Para prevenir los problemas al dormir, se recomienda a las personas que establezcan un horario para acostarse. También se les recomienda dormir al menos seis horas por noche, hacer ejercicio todos los días, comer una dieta saludable y evitar tomar café, fumar o beber alcohol antes de acostarse.