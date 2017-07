Chat bot can help immigrants apply for green cards

Share

By Melissa Arroyo

Visabot, a Facebook chat bot, is helping some immigrants save time and money from going to see an attorney to file for a family-sponsored green card.

Using artificial intelligence via Facebook Messenger, Visabot can walk an applicant through the process of applying, verify if the applicant qualifies and even help schedule interviews with the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS).

For $149, the bot helps its users fill out the paperwork, guides them through providing the proper documentation and sends application status updates. According to Visabot co-founder Andrey Zinoviev, the chat bot has helped process more than 70,000 people with their visa applications.

The bot also is helping young applicants through the application process for Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) status. It could help up to 1 million people who haven’t yet applied for DACA status for free.

In addition, Zinoviev and the other Visabot founders will soon add an automated process for anyone wishing to apply for the O-1 visa for individuals with extraordinary abilities or achievements, the L-1 visa for employees of an international company with U.S. offices and a company-sponsored H-1B visa for high-skilled employees.

To learn more about how Visabot works, visit visabot.co/.

_________________________________________________________________________________________

Chat bot puede ayudar a los inmigrantes a solicitar tarjetas verdes

Visabot, un robot de chat de Facebook, está ayudando a algunos inmigrantes a ahorrar tiempo y dinero de ir a ver a un abogado para solicitar una tarjeta verde patrocinada por un familiar.

Usando inteligencia artificial a través de Facebook Messenger, Visabot puede recorrer a un solicitante a través del proceso de aplicación, verificar si el solicitante califica e incluso ayudar a programar entrevistas con los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos (USCIS).

Por $ 149, el bot ayuda a sus usuarios a llenar el papeleo, guías a través de proporcionar la documentación adecuada y envía actualizaciones de estado de la aplicación. Según el cofundador de Visabot, Andrey Zinoviev, el robot de chat ha ayudado a procesar a más de 70.000 personas con sus solicitudes de visado.

El bot también está ayudando a los solicitantes jóvenes a través del proceso de solicitud para la Acción Diferida para los Llegados en la Niñez (DACA por sus siglas en Inglés). Podría ayudar a hasta 1 millón de personas que todavía no han solicitado el estatus de DACA de forma gratuita.

Además, Zinoviev y los otros fundadores de Visabot pronto añadirán un proceso automatizado para cualquier persona que desee solicitar la visa O-1 para personas con habilidades o logros extraordinarios, la visa L-1 para empleados de una compañía internacional con oficinas en los EE.UU. y la visa H-1B para los empleados altamente cualificados.

Para obtener más información sobre cómo funciona Visabot, visite visabot.co/.