En la escuela de Jesús 07.28.17

Mis hermanos en Cristo es grato poderlos saludar nuevamente y decirles que DIOS LES AMA y quiero poner esta frase para que la reflexionen (EL QUE NO CONFÍA EN DIOS PIERDE…), por eso insisto en la perseverancia en el buen obrar, lo propio de Dios es el Bien y no el mal.

El pasado 26 de julio en la Iglesia católica se celebró la fiesta de SAN JUAQUÍN Y SANTA ANA, los abuelos de Nuestros Señor Jesucristo y los papás de la Virgen María. Por eso hoy me detengo por lo menos en cuatro frases del papa Francisco sobre la IMPORTANCIA DE NUESTROS ABUELOS para nuestros tiempos, en una cultura del descarte, donde lo que no sirve se descarta, es decir, ya no cuenta. Estas frases son:

1.- “¡Qué importantes son los abuelos en la vida de la familia para comunicar ese patrimonio de humanidad y de fe que es esencial para toda sociedad!”

2.- “Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que no escucha a los abuelos es un pueblo que muere”.

3.- “¡Es un gran don para la Iglesia, la oración de los abuelos y de los ancianos! La oración de los ancianos y abuelos es un don para la Iglesia, ¡es una riqueza! Una gran inyección de sabiduría también para la entera sociedad humana: sobre todo para aquella que está demasiado ocupada, demasiado absorbida, demasiado distraída” su oración es más fuerte ¡es poderosa!”

4.- “Qué bello es el aliento que el anciano logra transmitir al joven en busca del sentido de la fe y de la vida! Es verdaderamente la misión de los abuelos, la vocación de los ancianos. Las palabras de los abuelos tienen algo de especial para los jóvenes. Y ellos lo saben.

“San Pablo en 2da. a Timoteo 1,5 dice :Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios; y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes esa misma confianza”.

Para quienes tienen sus papás vivos que bueno que les puedan enseñar a sus hijos el verdadero valor de tener a sus abuelos todavía ya que son un verdadero TESORO.

No olviden sábado 5 de agosto el Santo Rosario y la Santa Misa a las 8:00am, orando por todos los MIGRANTES en las diferentes situaciones que estemos pasando, en el Templo de San Juan Evangelista, Barrio la Argentina.

Los llevo en mis oraciones, PAZ Y BIEN. Fr. Oscar Garavito.