Termómetro KC – Noticias Locales

Share

tweet

07/20/17 Uno de los hombres que fue acusado de haber asesinado a otro cuando entró a robar a una tienda localizada en Olathe, Kan., fue sentenciado a 25 años sin derecho a fianza. El hombre es acusado de robo y de asesinar al dueño de la tienda que opuso resistencia al momento del arresto. Sus cómplices se encuentran en prisión por otros cargos y están esperando se les dicte sentencia.

07/20/17 Un hombre murió a causa de un tiroteo que ocurrió en la calle 25 y Van Brunt Ave., en Kansas City, Mo. La policía de la ciudad respondió a una llamada en donde se les denunciaba del crimen y al llegar al lugar, encontraron a un hombre sin vida al frente de una casa. El incidente sigue siendo investigado y el paradero de los criminales es desconocido.

07/21/17 Un hombre de Kansas City, Mo., fue culpado de asesinato en segundo grado después de que se le acusara por acribillar a una persona afuera de un negocio localizado en el área de Westport. Según versiones de los testigos, el culpable agredió a la víctima después de que discutieran ocasionándole la muerte. El hombre fue arrestado y llevado a la prisión del Condado de Jackson.

07/21/17 Dos bomberos de Kansas City, Kan., fueron llevados a un hospital después de que sufrieran de una descarga eléctrica cuando apagaban un incendio en la calle 47. Los bomberos no sufrieron de lesiones graves y sólo fueron llevados a un hospital del área para ser revisados.

07/22/17 Un hombre murió a causa de un accidente que ocurrió entre dos autos y en el que también estuvo involucrada una motocicleta. De acuerdo con versiones de las autoridades, el conductor de la moto perdió el control cuando los dos autos se impacto y murieron de manera instantánea. El conductor de uno de los vehículos y uno de sus acompañantes fue llevado a un hospital del área para que fueran tratados por lesiones menores.

07/22/17 Un prisionero del Condado de Leavenworth se escapó de la cárcel y no se tienen pistas de su paradero. El hombre es acusado de violencia doméstica. Autoridades no han informado como fue que esta persona se fugó y aunque se inicio una búsqueda para dar con su paradero no pudo ser encontrado.

07/23/17 La policía de Kansas City, Mo., investiga un asesinato que ocurrió en la calle 28 y Walrond Ave., en la ciudad. El incidente dejó una persona muerta y ya se tiene un sospechoso, sin embargo, las autoridades no han revelado detalles de la investigación.

07/24/17 Las tormentas que azotaron el área de Kansas City, Mo., dejaron varios daños entre ellos unos carros que fueron aplastados por un árbol que cayó encima de ellos. De acuerdo con los propietarios de los autos, ellos escuchaban la lluvia cuando repentinamente se escuchó un ruido más fuerte y se percataron el árbol había caído encima de sus vehículos. El incidente no dejó personas lesionadas.

07/24/17 Un hombre murió después de que otra persona lo apuñalara afuera de su casa localizada en Kansas City, Kan. Aunque el hombre trató de ser auxiliado por las autoridades y fue llevado a un hospital del área, la víctima murió a causa de sus lesiones. El culpable huyó del lugar de los hechos y no se tienen pistas de su paradero.

07/25/17 Un padre que servía en el condado de Wyandotte fue culpado con diversos crímenes sexuales con un menor. El sacerdote fue aprendido en Maryland y se desconoce si será extraditado a Kansas para enfrentarse a un juicio. La arquidiócesis del estado informó que cooperará con las autoridades para resolver el crimen.

07/25/17 Un niño de 11 años murió después de que estuviera jugando con cohetes y estos explotaran de manera repentina en sus manos. El menor fue encontrado dentro de su casa por las autoridades que recibieron una llamada alertando la explosión. Las causas de la muerte del menor están relacionados con una pérdida excesiva de sangre.

07/26/17 Dos personas murieron en un incendio que ocurrió en una casa localizada en la calle Blue Ridge Cutoff en Raytown, Mo. Bomberos de la ciudad llegaron al lugar a controlar las llamas e informaron que 5 personas lograron escapar ilesas, mientras que otras 2 quedaron atrapadas. El incidente sigue siendo investigado por autoridades de la ciudad.