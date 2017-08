DACA faces legal threats

Share

tweet

By Melissa Arroyo

Early on July 19, a new, bipartisan effort to offer young undocumented immigrants a path to U.S. citizenship was introduced in the Senate by Sens. Dick Durbin and Lindsey Graham.

Called the Development, Relief and Education for Alien Minors (DREAM) Act of 2017, the bill is being considered as 10 states, including Kansas, are threatening to sue the Trump administration if it doesn’t cancel the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) program by Sept. 5. The Trump administration hasn’t shared a statement on the situation.

With time ticking away for the DACA program, other bills have been introduced over the past two weeks to save it. On July 28, House Democrats introduced the American Hope Act. Around that time, Reps. Ileana Ros-Lehtinen and Lucille Roybal Allard presented a new version of the DREAM Act that had been introduced in 2001.

Another bill that was introduced was the Hope Act of 2017 by Rep. Luis Gutierrez from Illinois, who’s known for his immigration reform advocacy. Back in March, a bill with the support of moderate Republicans was introduced, called the Recognizing America’s Children Act.

It remains unclear whether any of the bills will generate the necessary support from Congress and the White House to become law. However, immigration reform supporters remain hopeful.

“We cannot let chaos and division ruin the inherent goodness and optimism of young people,” Gutierrez said during the introduction of his bill. “We fought for DACA and we will defend DACA. And the defense includes putting on the table legislation that charts a way forward.”

______________________________________________________________________________________

Nuevas versiones bipartidistas de DREAM Act presentadas como DACA se enfrentan a amenazas legales

A principios del 19 de julio, el Senado Dick Durbin y Lindsey Graham presentaron en el Senado un nuevo esfuerzo bipartidista para ofrecer a los jóvenes inmigrantes indocumentados un camino hacia la ciudadanía estadounidense.

Llamado Ley de Desarrollo, Socorro y Educación para Menores Extranjeros (DREAM) del 2017, el proyecto de ley está siendo considerado mientras 10 estados, incluyendo Kansas, amenazan con demandar a la administración Trump si no cancelan la Acción Diferida por Llegadas de Niñez (DACA ) El 5 de septiembre. El gobierno de Trump no ha compartido una declaración sobre la situación.

Con el tiempo acabándose para la decisión sobre DACA, otras leyes se han presentado en las últimas dos semanas para salvarlo. El 28 de julio, los demócratas de la Cámara de Representantes presentaron el American Hope Act. Alrededor de ese tiempo, los Representantes Ileana Ros-Lehtinen y Lucille Roybal Allard presentaron una nueva versión de la Ley DREAM que se había presentado en el 2001.

Otro proyecto de ley que se introdujo fue la Ley de Esperanza del 2017 por el representante Luis Gutiérrez de Illinois, que es conocido por su defensa de la reforma migratoria. En marzo, se introdujo un proyecto de ley con el apoyo de los republicanos moderados, llamado Reconociendo la Ley de los Niños de América.

Todavía no está claro si alguno de los proyectos de ley generará el apoyo necesario del Congreso y la Casa Blanca para convertirse en ley. Sin embargo, los partidarios de la reforma migratoria siguen teniendo esperanzas.

“No podemos permitir que el caos y la división arruinen la bondad inherente y el optimismo de los jóvenes”, dijo Gutiérrez durante la presentación de su proyecto de ley. “Luchamos por DACA y defenderemos DACA. Y la defensa incluye poner sobre la mesa la legislación que traza un camino adelante “.