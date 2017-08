President Trump bans transgender people from the military

Share

Chara

On July 27, President Trump announced a ban on transgender people serving in the U.S. military.

Transgender people had been allowed to serve in the military since the Obama administration. The White House has stated that Trump’s reversal of the Obama policy is considered a military decision and nothing more.

“After consultation with my generals and military experts, please be advised that the United States government will not accept or allow transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. military,” Trump stated in a series of tweets. “Our military must be focused on decisive and overwhelming victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you.”

During a recent press conference, Sarah Huckabee, White House press secretary, was questioned about the ban. Huckabee told reporters: “Implementation is something that the Department of Defense and the White House have to work together to lawfully determine.”

Trump’s announcement drew criticism from the LGBT community, including transgender people who serve or have served in the U.S. military. U.S. Sen. Bernie Sanders was among the politicians who criticized Trump decision.

“Mr. Trump, you are on the wrong side of history,” Sanders tweeted. “Discrimination has no place in our military or society. We must stand with trans people.”

Hours after Trump had made the announcement, the Canadian Armed Forces sent out a tweet, saying: “We welcome Cdns of all sexual orientations and gender identities. Join us!”

Presidente Trump prohíbe a personas transexuales en el ejército.

El 27 de julio, el presidente Trump anunció una prohibición de que personas transexuales presten servicio en el ejército de Estados Unidos.

A las personas transexuales se les había permitido prestar servicio en el ejército bajo la administración de Obama. La Casa Blanca ha declarado que el cambio de Trump de la política de Obama se considera una decisión militar y nada más.

“Después de consultar con mis generales y expertos militares, les informamos que el gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá a individuos transexuales prestar servicio en ninguna capacidad en el ejército de Estados Unidos”, declaró Trump en una serie de tweets. “Nuestro ejército debe estar enfocado en victorias decisivas y rotundas y no puede llevar el peso de tremendos costos médicos e interrupciones que los transexuales conllevarían al el ejército. Gracias”.

Durante una reciente conferencia de prensa, Sarah Huckabee, secretaria de prensa de la Casa Blanca, fue cuestionada sobre la prohibición. Ella les dijo los reporteros: “La implementación es algo que el Departamento de Defensa y la Casa Blanca tienen que trabajar juntos para determinar conforme a la ley”.

El anuncio de Trump atrajo el criticismo de la comunidad LGBT, incluyendo personas transexuales que prestan o han prestado servicio en el ejército de Estados Unidos. El senador de Estados Unidos Bernie Sanders estuvo entre los políticos que criticaron la decisión de Trump.

“Señor Trump, usted está en el lado equivocado de la historia”, dijo Sanders con un tweet. “La discriminación no tiene lugar en nuestro ejército ni en la sociedad. Debemos mantenernos de pie con las personas transexuales”.

Horas después de que Trump hizo el anuncio, las Fuerzas Armadas Canadienses enviaron un tweet, diciendo: “Damos la bienvenida a ciudadanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de géneros. Únanse a nosotros!”.