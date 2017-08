The Dark Tower

Share

Un mundo moribundo. Un paisaje del viejo oeste, donde el tiempo no corre de forma normal, donde ciudades y regiones enteras desaparecieron sin dejar rastro. El Pistolero Roland Deschain (Idris Elba), último miembro de una orden de caballería denominada los Pistoleros, inicia la búsqueda de un edificio mitológico conocido como La Torre Oscura. Según cuenta la leyenda, esta torre es el centro de convergencia de todos los universos.

Con la esperanza de llegar hasta La Torre Oscura, Deschain emprenderá un viaje que estará plagado de peligros y complicaciones. Mientras lucha por su objetivo en un mundo que sigue destruyéndose, será perseguido por El Hombre Negro (Matthew McConaughey). En su travesía, el joven Jake Chambers (Tom Taylor, The Last Kingdom), ayudará a Deschain en su importante misión, ambos serán la última esperanza de la humanidad para salvar la civilización.

La torre oscura es la adaptación cinematográfica de la saga de novelas homónimas de Stephen King, en las que el escritor da su particular visión sobre el lejano oeste, donde se mezclan la fantasía, el terror y el western en un universo mágico. El encargado de dirigir el proyecto es el danés Nikolaj Arcel Protagonizan la película los actores Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Abbey Lee, Fran Kranz y Jackie Earle Haley.