En la escuela de Jesús 08.03.17

Mis hermanos y hermanas mi aprecio y respeto por cada uno de ustedes en sus luchas de cada día. Ya estamos en un nuevo mes gracias a Dios fortalecidos en la FE y dispuestos a seguir haciendo el bien.

En estos momentos experimento SENSIBILIDAD por el pueblo VENEZOLANO que se debate entre la vida y la muerte, ya que he escuchado mensajes, además videos y grabaciones que envían personas que están viviendo esta TERRIBLE GUERRA, a la vez porque tengo personas conocidas aquí en Estados Unidos y en Colombia que han salido de su país, es decir, que por varios factores escribo este artículo.

Uno de los aspectos importantes que NO podemos perder es la SENSIBILIDAD, es decir, sentir dolor por lo que ha otros hermanos nuestros les está pasando y la OPORTUNIDAD de VALORAR lo que nosotros tenemos en este país, pienso que en muchas ocasiones desperdiciamos comida mientras otros están muriendo de hambre, en ese aspecto le estoy quitando el alimento a otra persona y un segundo aspecto fácilmente derrochamos el dinero en una sociedad de consumo mientras otros hermanos no tienen nada para sostener, alimentar a su familia, por eso en este aspecto JESÚS nos enseñó a SER buenos SAMARITANOS, no olvidemos que DIOS juzgará a cada por sus OBRAS, estamos a tiempo!!!. Mientras escribía este articulo me llegaba un mensaje de un sacerdote que vive en Venezuela “donde la Iglesia Católica está siendo perseguida, saquean los Templos, casas curales, rompen los cristales y reciben amenazas de muerte, han cambiado horarios de Misas, escribe el sacerdote siento miedo pero a la vez me acuerdo de Jesús Nuestro Señor que murió en la Cruz por nosotros y no puedo dejar mi comunidad abandonada. Sólo se logra esto con la ayuda y la fuerza del espíritu Santo y la intercesión de María Santísima”. Manifiesta el sacerdote OREN POR VENEZUELA EL FINAL DE TODO ESTO ES INCIERTO.

Desde aquí OREMOS por nuestros hermanos, ofrezcamos sacrificios, Eucaristías, Rosarios y si tiene conocidos de Venezuela sea su apoyo para ellos en estos momentos de una o de otra manera.

Animo a todas las MUJERES que desean vivir un RETIRO el 26 y 27 agosto a participar, estará el padre Rómulo Real (Colombia) y el padre Marcelino Aguilar (México), el lugar es en la dirección 2646 s 34th St, Kansas City, Ks 66106. Será de gran Bendición.

PAZ Y BIEN PARA TODOS…Fr. Óscar Garavito.