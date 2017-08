Kidnap llega a los cines

Share

tweet

Kidnap es un thriller de acción dirigido por Luis Prieto (Pusher, Ho voglia di te) y protagonizado por Halle Berry (Extant, X-Men: Días del futuro pasado). Cuenta la historia de una madre (Berry) que hace lo imposible por rescatar a su hija, que ha sido secuestrada en un centro comercial.

El guion está escrito por Knate Gwaltney y el reparto se completa con intérpretes como Christopher Berry (Django desencadenado), Dana Gourrier (Los odiosos ocho), Lew Temple (Sin ley), Malea Rose (Think Like a Man Too), Meghan Wolfe (Trumbo) o Kerry Sims (Midnight Special).