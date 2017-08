Son of Mexican drug lord turns himself in to U.S. authorities

Share

By Chara

On July 26, the son of Mexican drug lord Damaso Lopez Nunez (Lopez Nuñez in Spanish) a.k.a., “El Licenciado” – surrendered to U.S. authorities.

According to U.S authorities, Damaso Lopez Serrano – a.k.a., “El Mini-Lic” – crossed the border and turned himself in to the Border Patrol. On July 27, he was transferred to the Drug Enforcement Administration.

The father, who was arrested in May by Mexican authorities, was considered to have been among the closest allies of fellow drug lord Joaquin Guzman Loera – a.k.a., “El Chapo.” In a letter, “El Chapo’s” children claimed Lopez Nunez had betrayed them and tried to take over the Sinaloa drug cartel. Following the betrayal, the children reportedly started looking for “El Licenciado” and “El Mini-Lic” to kill them.

Mexican media agencies reported that “El Mini-Lic” turned himself in to the Border Patrol as an informant in exchange for protection from the Sinaloa cartel. Many Mexican media agencies are speculating that “El Mini-Lic” could give away important information that will lead to the capture of “El Chapo’s” children. In addition, they’re speculating he’ll give away valuable information regarding “El Mayo” Zambada, another Sinaloa leader.

At press time, Mexican authorities said they had no information about the case.

Hijo del narcotraficante mexicano se entrega a las autoridades de Estados Unidos

El 26 de julio, el hijo del narcotraficante mexicano Dámaso López Núñez, alias “El Licenciado”, se entregó a las autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo a las autoridades norteamericanas, Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, cruzó la frontera y se entregó a la patrulla fronteriza. El 27 de julio, fue transferido a la Administración del Control de Drogas.

El padre, quien fue arrestado en mayo por las autoridades mexicanas, era considerado haber estado entre los aliados más cercanos al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera -alias “el Chapo”. En una carta, los hijos de El Chapo declararon que López Núñez los sabía traicionado y que trataba de apropiarse del cártel de Sinaloa. Después de la traición, los hijos supuestamente empezaron a buscar a “El Licenciado” y a “El Mini Lic” para matarlos.

Las agencias de medios mexicanos reportaron que “El Mini-Lic” se entregó a la patrulla fronteriza como un informante a cambio de protección contra el cártel de Sinaloa. Muchas agencias noticiosas mexicanas están especulando que “El Mini-Lic” podría dar importante información que llevará a la captura de los hijos de El Chapo. Además, se especula que dará información valiosa con respecto a “El Mayo” Zambada, otro líder de Sinaloa.

En el momento de prensa, las autoridades mexicanas dijeron que no tenían información sobre el caso.