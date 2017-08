Justin Bieber pide perdón por cancelar gira

Share

Para sorpresa de sus legiones de fans, Justin Bieber canceló el resto de su gira mundial Purpose por “circunstancias imprevistas”, anunció su publicista a través de un comunicado. Justin Bieber se dirigió a sus fans y les explica y pide perdón por haber cancelado su gira, ya que necesita tiempo para descansar y fuerzas para seguir adelante. En su cuenta de Instagram Bieber escribió: “Estoy muy agradecido por este viaje junto a ustedes, agradecido por las giras, pero de lo que me siento más agradecido es de enfrentarme a esta vida con todos vosotros. Aprender y crecer nunca ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me permite seguir adelante. He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mí, he dejado que mis malas relaciones dicten la forma en que actúo y trato a la gente, he dejado que la amargura, los celos y el miedo conduzcan mi vida.”

Los boletos serán reembolsados en el punto de venta.

“Justin ama a sus fans y odia decepcionarlos. Agradece a sus fans la increíble experiencia en el Purpose World Tour durante los últimos 18 meses. Está agradecido y honrado de haber compartido esa experiencia con su elenco y el equipo de trabajo de más de 150 exitosos shows a través de 6 continentes”, agregó.