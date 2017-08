LEO: 23 de julio al 22 de agosto

Share

Tu Planeta es el SOL. La piedra de la suerte es la Esmeralda. Las plantas que debes tener para la Buena Suerte son : el Anís, la Lavanda, Camomila (manzanilla) y Perejil. Además tener una Palma Majestic en el interior de tu casa para tener éxito económico. SON VALIENTES, Tu día mejor de la semana es el Domingo.

PERSONALIDAD: Son valientes, decididos, fuerte personalidad, apasionados, orgullosos, con mucho amor propio, fáciles de ofender y rencorosos. Vanidosos, con buen gusto en el vestir , le encanta comprar. Y las joyas son su tentación. Son creativos, y desea ser admirados tanto en su trabajo como por sus amigos o familia. Más bien le gusta ser el centro de atención. Con sus parejas son celosos aunque no lo aparenten y le gusta tener el control. Su personalidad atrae y también seducen con facilidad. Cuando se enamora son leales y generosos.

En la amistad tiene tantos amigos como enemigos, porque si no le caes bien te lo dice en directo. No le gustan las personas falsas o cobardes que hablan por detrás. También son muy teatrales para conseguir lo que desean, los niños leoninos son grandes manipuladores según sea la circunstancia dan lastima o se ponen agresivos o llorones para que sus padres les compren lo que ellos quieren. Ja,ja,ja.

Con la familia son autoritarios, dominantes, y si no quieren ver un volcán en erupción mejor obedecer y rápido ja,ja,ja. No tienen mucha paciencia pero también trabajará mucho para mantener a su familia segura y con más que lo que necesitan. En la salud deben cuidar su corazón, su sistema circulatorio y su espalda. Tienen que cuidar lo que comen, al pasar los años se sienten las consecuencias. Su vida social es activa aunque de primera parecen personas arrogantes, poco simpáticas, esa impresión cambia cuando se les trata son sociables, de ayudar a los demás, y muchos son de contar chistes.

Las mejores parejas por ser de un signo de Fuego son Aries y Sagitario son más parecidos. Después su complementarios son los de Aire : Géminis, Acuario y Libra. Con los de Tierra muy poco en común y son los de Virgo, Capricornio y Tauro y con los de Agua Cáncer, Piscis y Escorpio de primera son buenos amigos o sino serán pura discusión, una atracción fatal pero infartarte.

